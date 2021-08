Joaquín Palencia: En el Festival de Merida, me siento parte del equipo, uno más de ellos

:A las 22 horas, de miércoles a domingo, los meses de julio y agosto, abre sus puertas el Teatro Romano a los miles de espectadores que cada noche asisten a las representaciones del Festival de Mérida y, justo en la bajada, camino de las puertas de entrada al emblemático monumento emeritense, están Joaquín y Santi, preparados, desde hace ya un buen rato, detrás de su mesa para ofrecer el librito de las obras y, en estos dos años de Covid, dosis individuales de gel hidroalcoholico.

A Joaquín, esta 67 Edición, le acompaña Santi pero, en años anteriores, fueron Lorenzo, su hermano José María, Marci, Laura, Fernando,......todos con su mejor sonrisa atendiendo a personas venidas de muchos lugares, incluso resolviendo dudas al responder a preguntas como cuanto dura la obra o, donde podemos comprar agua o haciendo de "guardias trafico" evitando se acumule la gente y se pare entorpeciendo el paso o, indicando que van tarde y que la obra va a empezar en breve o guiando a un actor que se ha despistado y no encuentra los camerinos.

Él es el ejemplo de la apuesta del Festival de Merida por la inclusión real, efectiva y afectiva, porque no sólo es un trabajo, sino que se siente parte del equipo, desde los acomodadores, taquilla, producción, vestuario, gerencia o dirección, todos le hacen sentir todos los días que va al Teatro, "como si estuviera en casa" y eso le hace feliz.

En una charla con Regiondigital.com, Joaquín nos lo cuenta y descubrimos su afición por hacerse fotos con los actores que pasan por el Festival, seguramente, una de las colecciones más interesantes y completas que haya y, ejemplo son todas las instántaneas que nos ha cedido.

Cuéntame....¿cómo y cuándo empezaste a trabajar en el Festival de Merida ?

Empecé en la 59 Edición...llamaron a Plena Inclusión Mérida, que querían a dos chavales para trabajar en el Festival....me lo dijo Chari que era mi monitora y le dije que si....y con mi compañero Lorenzo, me vine y desde entonces, hasta esta 67 Edición.....9 años llevo aquí..y esta es como mi casa también....

Para ti, ¿que significa el trabajo que realizas en el Festival de Mérida?

Para mi...es aprender cómo trabajar, fuera del Centro y, hacerlo por mí mismo

Antes repartíamos los folletos de las obras pero, este año y el pasado, con lo del Covid y eso, como no podemos tocar nada pues, nos encargamos todas las noches de colocar un cesto con gel y los libros de las obras. Estamos justo en la entrada, en una mesa cuando se baja y se lo ofrecemos a público, atendemos y la gente lo coge.

De todo lo que haces en el Festival....¿que es lo que más te gusta?

A mi me gusta hablar con la gente, ayudar a las personas y también mucho hacerme fotos con los que vienen aquí a las obras y tener un recuerdo de todos.

Entonces.....tendrás una gran colección de fotos con todos los artistas...¿como se te ocurrió? ¿cuando empezó?

Desde el primer año hasta ahora, me he ido haciendo fotos con todos.

Y...., ¿cuantas fotos puedes tener...mas o menos?

Cientos...antes teníamos una libreta de firmas, pero pensé que la libreta se podía perder y las fotos las tienes para toda la vida.

De todas esas cientos que tienes....¿cual es la foto más importante para ti?

Para mi, la de Concha Velasco y la de la chica rubia de "La que se avecina", que está casada con Amador,...Eva Isanta.

Todos los que vienen son muy simpáticos.

¿Qué te parece a ti que el Festival cuente contigo, con vosotros, para trabajar aquí?

Me parece muy bien, es un oportunidad y me gusta estar con mis compañeros, cuando vine desde la primera vez toda la gente abrazándome. Vino otra monitora mía, Magdalena, se quedó pillado, me dijo "toda la gente te quiere"

Me siento parte del equipo, uno más de ellos...como los jefes, como los no jefes

¿Te gustaría seguir trabajando muchos años mas en el Festival de Mérida, todos los veranos?

Claro que si, hasta que ellos no quieran, yo quiero siempre.

Yo pensé el primer año que no iban a llamarme más y me han seguido llamando. Un año iba a venir mi hermano y otro muchacho y dijeron que me querían a mi, yo pensaba que era una broma y cuando llegue me lo dijeron a mi y yo muy contento claro.

Me gusta mucho estar aquí.