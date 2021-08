Extremadura reducirá de 6 a 2 meses tiempo de espera entre haber pasado Covid y vacunación

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura ha acordado reducir de seis a dos meses el tiempo de espera entre que un ciudadano haya pasado la Covid-19 y que se pueda vacunar.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de este asunto ese miércoles en rueda de prensa, en la que ha indicado que se empezará con los grupos de edad más jóvenes, de cara a tener una mayor cobertura ante el inicio del curso escolar.



De esta forma, se podrían beneficiar de esta reducción de tiempos unos 7.000 extremeños de los primeros tramos de edad, empezando por los 12 años cumplidos.



Vergeles ha informado de que los extremeños que hayan pasado la enfermedad no tendrán que solicitar a través de ninguna vía la vacunación si ya hubiera transcurrido esos dos meses tras haber pasado la enfermedad sino que será el Servicio Extremeño de Salud (SES) quien se pondrá en contacto con ellos.



"Los tenemos identificados dentro del sistema de información y vamos a pasar de seis meses a dos meses", ha aseverado el consejero extremeño, quien ha apuntado que se irá recuperando a estas personas "a lo largo de los próximos días, probablemente ya, mayoritariamente, la semana que viene".



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa, en Mérida, en la que ha informado sobre la situación epidemiológica de Extremadura y de los acuerdos del Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



A preguntas de los medios, el consejero extremeño ha apuntado que la decisión de acortar el plazo de espera entre haber pasado la enfermedad y poder vacunarse no ha sido una decisión conjunta del CISNS, aunque ha dicho que la mayoría de las comunidades autónomas lo que están haciendo es "interpretar correctamente" la Estrategia de Vacunación del Sistema Nacional de Salud, en donde se indica literalmente que "se vacunarán preferentemente cuando hayan pasado seis meses de la enfermedad".



De este modo, ha apuntado Vergeles que los expertos cuando establecieron ese plazo tuvieron en cuenta la necesidad de vacunar a la población más vulnerable y tuvieron presente también la inmunidad adquirida tras pasar la enfermedad.



Ahora, ha dicho, la mayoría de las comunidades autónomas tienen unos porcentajes de cobertura altos y, permitiendo interpretar el término preferentemente y pudiendo bajar el tiempo, se ha tomado esta decisión, con la que "se gana tiempo y se gana cobertura".



"En ese empeño estamos la mayoría de las comunidades autónomas. Unos lo han llevado a tres meses, otros lo hemos llevado a dos meses, otros lo están llevando a los 30 días, pero no es una decisión unánime que haya salido del Consejo Interterritorial, sin embargo el propio ministerio avala las decisiones que estamos tomando las comunidades autónomas con respecto a esta decisión", ha indicado.



También, y a preguntas de los medios, Vergeles ha estimado que se beneficiarán inicialmente unos 7.000 extremeños de los primeros tramos de edad, empezando por los 12 años cumplidos.



No obstante, ha dicho, como se tienen que hacer los cálculos completos, porque están registrados en el sistema, se irán haciendo los llamamientos y se podrían conseguir en el mejor de los casos alrededor de entre 10.000 y 12.000 extremeños posibles beneficiarios de esta reducción de tiempos, independientemente del tramo.



EXTREMADURA RECIBIRÁ UN NÚMERO IMPORTANTE DE DOSIS



Vergeles, a preguntas de los medios, ha avanzado que la región recibirá en las próximas semanas un número importante de dosis de vacunas contra el coronavirus.



Este hecho, ha dicho, llevará a que "razonablemente" se pueda alcanzar el objetivo de vacunar a cuantos más personas mayores de 12 años mejor de cara al inicio del curso.



También ha confiado en que espera que este mes de agosto se pueda tener a toda la población vacunada con al menos una dosis, a lo que ha añadido la importancia de alcanzar un 70 por ciento de cobertura vacunal pero de grupos etarios aleatorios.



"Teniendo grupos de distintas edades con una cobertura vacunal importante, yo creo que se puede dar por bueno el 70 por ciento, en palabras del CAEX, no en palabras mías", ha apuntado.