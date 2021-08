Cs lamenta que "una vez más" el Gobierno de España se "olvide" de Extremadura

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha lamentado este martes que "una vez más" el Gobierno de España se "olvide" de traer inversiones a Extremadura.

Tras conocerse los acuerdos a los que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó este pasado lunes con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, entre los que destaca la inversión de 1.700 millones de euros para el aeropuerto de El Prat.

Para Salazar, "está claro que hay presidentes que van a las conferencias de presidentes buscando las mejores inversiones para su tierra, como Urkullu que consiguió 220 millones más", mientras que, "otros como Vara que fueron a por algo de protagonismo salen con la ocurrencia de obligar al uso de mascarillas para siempre".

En este sentido, el portavoz de la formación naranja también ha incidido en que, incluso, se ha ido más allá y el gobierno del PSOE "ha permitido que se lleve a cabo una cumbre bilateral" con comunidades autónomas que han conseguido 1.700 millones de euros para la ampliación de El Prat.

Ante esta situación, Salazar ha considerado que "está claro que Sánchez no tiene proyecto de futuro pero sí de presente, mantenerse él en el poder", tras lo que ha aclarado que la formación naranja no tiene nada contra catalanes, vascos o madrileños, "pero sí reivindicamos lo que es justo y no creemos en esa España multinivel que intentan imponernos".

Y, ha reafirmado que no creen "en Ciudadanos de primera, segunda y tercera", por lo que van "a alzar la voz todo lo que sea necesario hasta que se escuche a los extremeños".