PSOE y Unidas por Extremadura entienden restricciones y PP y Cs creen perjudican

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura ha indicado que entienden que la Junta establezca una serie de medidas de restricción para frenar la pandemia, mientras que el PP y Ciudadanos han asegurado que las mismas perjudicarán una vez más a la economía.

Los grupos han realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, por las medidas anunciadas por la Junta correspondientes al nivel 2, de riesgo medio por coronavirus, y que deberán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para entrar en vigor a las 23,59 horas del 1 de agosto.

De esta forma, el diputado del PSOE Juan Antonio González ha aseverado que a ningún gobierno le gusta hacer restricciones pero ha considerado que las mismas son necesarias en estos momentos, ya que hay proteger la salud pública.

Así, ha apuntado que la situación del sistema sanitario es de estrés, al aumentar las hospitalizaciones, y ha criticado que el PP tenga un discurso diferente en Extremadura que en otros lugares, ya que donde gobierna también ha establecido medidas restrictivas.

En el turno del PP, el diputado Juan Parejo ha indicado que a su grupo le gustaría tener más información y más datos, además de considerar que la Junta debería rendir cuentas ante la Comisión del Covid de la Asamblea.

De igual forma, ha apuntado que si la Junta va a adoptar medidas restrictivas que afectarán a varios sectores se debería reunir antes con ellos y no darlas ya hechas, además de apuntar que se debería compensar a los sectores más afectados.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha considerado que "volver atrás" no va a solucionar los problemas y ha añadido que las restricciones "no van a ayudar" y no van a hacer que disminuya la ocupación hospitalaria.

Así, ha abogado por contratar a más personal sanitario para hacer frente a la situación actual y no perjudicar más a la economía que "tanto ha sufrido".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha indicado que se van a aplicar las medidas que estaban previstas en el semáforo Covid al mantener la región durante varios días seguidos una serie de indicadores negativos.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, especialmente de los que no están vacunados y a seguir avanzando en la vacunación, mientras que ha pedido a las autoridades que extremen las precauciones para que se pueda seguir celebrando el verano "con normalidad y seguridad".