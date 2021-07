La Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa podría estar en octubre

El Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado el calendario de esta normativa, subrayando que "pretendemos hacer de la declaración responsable la base fundamental del procedimiento administrativo y del silencio positivo en todos los campos en los que se pueda".



De esta forma, Fernández Vara ha avanzado que se estima que pueda haber unos 50 procedimientos administrativos con silencio positivo, que quiere decir que si la administración no contesta "es sí".

En su intervención, el Jefe del Ejecutivo ha considerado que la Ley Extremeña de Racionalización y Simplificación Administrativa probablemente es de las leyes "más importantes" de la legislatura e incluso del periodo autonómico.

Para Fernández Vara, esta norma permitirá seguir dando el "salto cualitativo" en lo que a implantación de industrias y empresas en la región se refiere y ha valorado que se sumará a la Ley para una Administración Más Ágil (LAMA) y a la Ley para la Ordenación del Territorio y el Urbanismo Sostenible (LOTUS), con el fin de facilitar el desarrollo industrial de Extremadura.



El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el anteproyecto de esta ley, cuyo objeto principal es establecer el marco general de racionalización del régimen de intervención administrativa sobre la actividad de los particulares, para la mejora en el funcionamiento de la Administración y su sector público, reduciendo los obstáculos normativos y administrativos para ofrecer una gestión "más ágil y eficiente" y partiendo del "principio de mínima intervención administrativa".



El mencionado principio impide establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de una actividad, salvo que sean necesarias para la protección del interés público de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y la normativa básica estatal.



Esta regulación establece de forma expresa que la administración pública autonómica llevará a cabo las labores de comprobación o verificación de oficio, sin requerir la intervención de los particulares, salvo que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento normativo estatal y europeo.



Así, cuando fuera necesaria la intervención de los particulares para llevar a cabo la labor de comprobación o verificación no se les exigirá la justificación de aquellos requisitos, ni la aportación de los documentos, que hayan sido acreditados o aportados con anterioridad, con independencia del procedimiento o trámite en el que se haya llevada a cabo esa acreditación o aportación.



La novedad reside en su carácter imperativo, pues en ningún caso será causa de inadmisión de las solicitudes o de archivo de los expedientes administrativos la falta de presentación de estos documentos, con independencia de la resolución final.



Continuando con la regulación de las actividades de comprobación y verificación, se establece en la Ley que en las normativas reguladoras de los procedimientos de la competencia de la comunidad no se exigirá la aportación de documentación que pueda ser sustituida por una declaración responsable o una comunicación.



En este sentido la "auténtica novedad" reside en admitir las declaraciones responsables sustitutivas de carácter voluntario, así como, los certificados de verificación documental otorgados por entidades colaboradoras de certificación, y otorgarles una virtualidad inédita hasta el momento.



La ley contempla otras medidas de aplicación general en materia de simplificación administrativa. De este modo, se establece expresamente que todos los órganos, organismos y entidades de la Administración autonómica deberán promover de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos ámbitos de competencias.



Así, todos los órganos, organismo y entidades de la Administración autonómica están obligados a su cumplimiento efectivo, removiendo "todos los obstáculos que lo impidan o dificulten" y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias para ello, y que no requieran de una modificación legal o reglamentaria.



Junto a estos deberes de promoción de la simplificación se incluyen medidas en cuanto a la tramitación y emisión de informes, gestión coordinada de procedimientos, tramitación urgente de iniciativas normativas, reducción en los plazos de resolución y proximidad a la ciudadanía.