Ayuntamiento Mérida aprueba de forma definitiva presupuesto para 2021, con 52,9 millones

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado de forma definitiva, en sesión celebrada este miércoles, el presupuesto municipal para 2021, que tendrá una cuantía de más de 52,9 millones de euros.



Esta cantidad es la misma a la aprobada de forma inicial, ya que las consideraciones realizadas por el Ministerio de Hacienda no modifican ni cambian la cuantía o las partidas incluidas en un primer momento.



Cabe destacar que el consistorio emeritense está sometido a un Plan de Ajuste y para la aprobación definitiva del presupuesto municipal es obligatorio incluir las modificaciones o consideraciones establecidas por el ministerio.



En este sentido, Yáñez, durante su intervención ante el pleno, ha apuntado que las consideraciones que realiza Hacienda sobre las cuentas son relativas a la remisión de una serie de información y ha recalcado que el presupuesto de 2021 cuenta con el informe favorable del ministerio.



El presupuesto para 2021, según ha apuntado la concejal, cuenta con un superávit de 459.500 euros, algo a lo que obligaba el Ministerio de Hacienda para cualquier posible desviación durante la ejecución.



Asimismo, ha destacado que las cuentas para 2021 se ha incrementado con respecto a las de 2020 en un 4,57 por ciento, con una subida en políticas sociales, en las de inversión y en las de mantenimiento y mejora de los servicios.



CONSIDERACIONES DE HACIENDA



Así, como ha explicado Yáñez, cumpliendo con las consideraciones del Ministerio de Hacienda, se enviarán los informes de los servicios de gestión tributaria relativos a la modificación de la ordenanza fiscal para poder compensar la modificación del contrato de la recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes.



También se enviará el informe sobre evaluación de crédito para gasto de personal presupuestado del 2020 y 2021 del ayuntamiento que realiza el interventor municipal donde recoge que "no hay incremento de la masa salarial".



Asimismo, se adjuntará el informe del departamento de recursos humanos donde se vuelve a incidir en que "no hay incremento de masa salarial" y que la variación de contratación de personal del 6,7 por ciento es por los planes de empleo y por las medidas frente a la Covid que permitía el estado de alarma.



Así como todas las resoluciones de todos los compromisos por parte de otras administraciones de subvenciones que aportan al Ayuntamiento de Mérida y que se recogen en los ingresos iniciales, como pueden ser la Diputación de Badajoz, la Junta, administración del Estado o fondos europeos, ha explicado la edil.



"Con esta aprobación no solamente aprobamos el presupuesto de manera definitiva sino que damos orden a la intervención general de este ayuntamiento para remitir todos estos expedientes y toda esta documentación al Ministerio de Hacienda que nos permite la aprobación definitiva de este presupuesto", ha aseverado la delegada de Hacienda.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



Los grupos de la oposición, en su turno de intervención, se han remitido a la postura dada a conocer en el pleno en el que se aprobó de forma provisional el presupuesto municipal, ya que no al haberse introducido cambios su posición ante las cuentas no ha variado, según han expuesto.



De esta forma, el portavoz del PP, José Pérez Garrido; el de Ciudadanos, Andrés Alberto Humánez; el de Unidas por Mérida, Álvaro Vázquez, y el del VOX Ángel Pelayo Gordillo han vuelto a replicar el sentido del voto. Cabe reseñar que Ciudadanos se ha abstenido, mientras que el PP, Unidas por Mérida y VOX han votado en contra.