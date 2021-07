Extremadura decide tomar medidas en localidades concretas y, no de carácter general

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergelees, ha subrayado que las medidas se tomarán teniendo en cuenta estrictamente dos paramétros: la incidencia de la infección e indice de gravedad, reflejado por la ocupación hospitalaria.

En este sentido, Vergeles ha subrayado "el dolor de todo el Consejo de Gobierno por tener que tomar medidas, no es nuestro deseo pero, deben entender que cifras de incidencia acomulada mantenida, junto a incremento de las hospitalizaciones, nos llevan a tener que velar por el derecho a la protección de la salud y, con el principio de minima intervención y hacer menos daño posible, afrontar la pandemia de la forma más equilibrada posible" pero, matiza que por si sólo no sirve, si no hay detrás responsabilidad y trabajo colaborativo de la sociedad extremeña con el Gobierno de la Junta y con los ayuntamientos, "ojala no tengamos que tomar más medidas y, ójala esto sea por unos días".

Respecto a las medidas, el Consejero Sanidad ha matizado que las poblaciones que tengan menos de 1.500 habitantes, independientemente, incidencia y nivel hospitalaria, las decisiones serán abordadas por sus zonas de salud pues, las cifras se alcanzan con pocos casos y, se podría cometer atropello si se adopta un criterio de limitación de movilidad o derechos de la ciudadanía, cifras altas con uno, dos o tres casos y, si evoluciona la pandemia se podría tomar otra decisión, se da la excepcionalidad y nunca la generalidad en toma decisiones.

Mientras, en poblaciones de 1.500 habitantes o más, se toman decisiones con dos criterios: incidencia a 14 días y ocupación hospitalaria; primero, las que tengan una población entre 1.500 y 14.999 habitantes, si sus cifras de incidencia son superiores a 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días y no cumplen criterios de ocupación hospitalaria, la medida a adoptar será la propuesta al TSJEX del cierre perimetral por un periodo de 14 días, revisable a 7 días; pero, si estos municipios además de incidencia, tienene en su area de referencia una ocupación de camas hospitalarias igual o superior al 2% o, ("digo o y no y) en su UCI de referencia, tienen una ocupación igual o superior al 10%, se popondría el cierre perimetral y la limitación de la movilidad nocturna de 1 de la mañana a 6 de la mañana.

Segundo, para las localidades de más de 15.000 habitantes, no tenemos evidencias suficientes para poder proponer el cierre permitral de la localidad y, si sólo cumple criterio de incidencia, se actuará bajo criterios de responsabildiad; si las cifras de ocupación hospitalaria, son igual o superior al 2% ingresados en agudos o, en las de UCI, es igual o superior al 10%, se aplicaría limitación movilidad nocturna de 1 a 6 de la mañana.

Según Vergeles, éstos son criterios generales, basados en donde esta el problema sin daños colaterales que afecten a otras localidades donde la incidencia no esté alta, "actuamos desde el principio de mínima intervención, con una cirugía mínimamente invasiba exclusivamente en el foco del problema"; añadiendo que, éste es el acuerdo que someteremos a la resolución el TSJEx y, se estará pendiente de su ratificación o no.

El vicepresidente ha matizado que estos son los criterios generales y, sobre ellos, se han tomado decisiones concretas como que, Trujillo, de 9.012 habitantes, con una incidencia de 754 casos a 14 días y , 399 a 7 días, con una ocupación camas de agudos ded 0,80% y de UCI de 0%, se ha propuesto su cierre perimetral.

