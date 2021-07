Extremadura estudia que a personas vacunadas no les afecten los cierres perimetrales

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que el Consejo de Gobierno previsto para este viernes tratará de dar una respuesta sobre cómo compaginar los cierres perimetrales de los municipios que están en esta situación en la actualidad, y los que "presumiblemente" llegarán próximamente, con los desplazamientos previstos por quienes ya tiene reservas hechas en sus destinos de vacaciones.



"Los pueblos no se perimetran para hacer la vida imposible a la gente, sino para evitar la propagación del virus", ha recordado Vara, quien ha sido preguntado sobre la situación en la que se encuentran los 46.000 extremeños que residen en las nueve localidades que están actualmente cerradas perimetralmente, y en concreto aquellos que tienen contratadas sus vacaciones para los próximos días.



Vara, que ha reconocido que esta cuestión no se daba en invierno, ha señalado que se abordará en el Consejo de Gobierno convocado para este viernes, y sobre la que ha señalado que "la respuesta está en el sentido común".



Tras ello, se ha referido a "personas que estén vacunadas, con las dos dosis puestas, acompañados de menores... en fin", ha dicho el presidente extremeño, añadiendo que cree que "la casuística es muy variada pero hay que entender para qué se perimentran los pueblos", sin concretar más la propuesta que hay sobre la mesa.



"En aquellos casos en los que veamos que se pueden dar suficientes garantías porque la gente tiene la protección... no se trata solo de proteger a los del pueblo, sino también al resto de España", ha añadido el presidente extremeño.

El Jefe del Ejecutivo Regional espera tener este viernes "todos los asuntos claros" y que se adopten decisiones para que "no le fastidiemos la vida a nadie". "Vamos a intentar resolver en estos primeros momentos".



En todo caso, ha insistido en que el "gran factor" que ha provocado el crecimiento de la pandemia en últimas semanas ha sido el fin de las educación presencial, con la que se acabó la vida "rutinaria, organizada", dando lugar a la movilidad interior dentro del país, en las regiones, ciudades y pueblos.



Y es que, ha alertado sobre el cambio de población diana, que ahora es la más joven, cada vez con más ingresos hospitalarios y también en UCI, advirtiendo de que hay una mujer de 39 años en una unidad cuidados intensivos de la región.

Fernández Vara ha matizado que "ésto sigue yendo de la vida de las personas", añadiendo que a los jóvenes "les afecta menos, pero les afecta" pero, es "mucho más complejo" manejar la pandemia en población joven que en mayor.



A este respecto, ha reconocido que "no digo que haya un código de silencio, pero en muchos casos lo parece", matizando que resulta "mucho más difícil hacer el seguimiento" en estos casos, al igual que localizar a los jóvenes para que acudan a la vacunación, por lo que se ha apostado por la fórmula de la autocita.



LIMITACIÓN DE HORARIOS



Sobre si el Consejo de Gobierno de este viernes estudiará la implantación de un nuevo toque de queda, ha señalado que en todo caso se trataría de una limitación de horarios.



Fernández Vara cree que "hay cuestiones que debemos erradicar ya de nuestro vocabulario, entre otras cuestiones porque nos lo ha dicho el Tribunal Constitucional", añadiendo que "meter a la gente a una determinada hora en casa, eso no se puede hacer".



Y, ha puntualizado que otra cosa sería establecer "determinadas limitaciones horarias siendo muy restrictivos y aplicándolo en aquellos casos en los que entendamos que hay que hacerlo".