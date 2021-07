Extremadura planteará medidas reducción de movilidad si aumenta presión hospitalaria

La Junta de Extremadura planteará este viernes en Consejo de Gobierno extraordinario tomar algunas medidas de reducción de la movilidad en el caso de que aumente la presión hospitalaria en la comunidad derivada del incremento de contagios de Covid-19 registrado en las últimas semanas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, apostando por "actuar antes de que esto vaya a más", ya que en otras CC.AA. "ha crecido la presión hospitalaria de forma exponencial como está creciendo la incidencia".

En este sentido, Vergeles no ha avanzado qué medidas se plantean, aunque sí ha señalado que "evidentemente tienen que ver con la reducción de la movilidad, porque es lo que está provocando en este momento el incremento de contagios".

Además, ha explicado los expertos de Salud Pública trabajarán durante estos días en el diseño de medidas, con el objetivo de adoptar "aquellas que sirvan para combatir y prevenir la enfermedad grave" y evitar "una tasa de ingresos muy alta".

El titular extremeño de Sanidad ha explicado que hasta el momento han "respetado la movilidad de las personas", tal y como habían pedido las asociaciones de hostelería y restauración, añadiendo ahora van a "fijar unos indicadores a partir de los cuales poder tomar medidas, en cuanto a tasa de ocupación hospitalaria y de UCI".

Para Vergeles, unas medidas sobre las que "en estos momentos están dándole vueltas y barajandolo en Salud Pública", añadiendo que "como toda limitación de movilidad, afectará a derechos fundamentales de la persona y por lo tanto tendrán que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura".

De esta forma, ha pedido ser "muy cautos" y "muy comedidos" en esta situación, en la que ha abogado por "permitir el desarrollo económico y social", para lo cual, van "a medir gravedad antes de tomar decisiones, y ojalá no las tengamos que tomar".

También, ha matizado que "no antepondremos el derecho a la protección de la salud, salvo que se excedan de las cifras de ocupación hospitalaria, porque eso indicará que se están produciendo ya casos graves y ya no solo infección", afirmando que esos casos de enfermedad grave no se conoce qué secuelas podrán quedar.

Y, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población en general, y fundamentalmente a la de la población joven, que son "muy colaboradores en lo que les proponemos", pidiéndoles que "sigan acudiendo a los cribados y que no tengan ningún miedo a decir quiénes son los contactos estrechos para ayudar a los rastreos".