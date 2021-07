Ullate asegura diversión con 'Mercado de Amores' en tiempos en que la risa es terapeútica

Tras su interpretación en la obra musical 'Hércules' en 2015, con el papel de Yolao, Ullate Roche vuelve al Teatro Romano con el personaje de Carino en un espectáculo con que pretende hacer reír al público y "relativizar un poquito todo esto que nos ha pasado", señala en alusión a la pandemia.

En sus propias palabras ¿qué vamos a ver en Mercado de Amores?

Es una comedia divertidísima. Mi personaje es Carino, que se enamora de Erotía, que se enamora de Pánfilo. Erotía decide irse a Roma llevándose al esclavo y para poder estar con él allí decide trasvertirlo de mujer.

Y ahí lo dejo. Se van dando unas situaciones divertidísimas, que hay que venir a ver porque en estos momentos que estamos viviendo yo creo que es terapéutico.

¿Necesitaba como actor, en estos momentos, hacer una comedia?

Totalmente. Ahora, lo que quiere el público es reírse. Estoy haciendo otra comedia también con Eduardo Galán y la gente lo agradece muchísimo, con carcajadas.

Hacía mucho tiempo que no nos reímos a pierna suelta. Hay que relativizar un poquito todo esto que nos ha pasado e intentar pasar página con una nueva comedia.

¿Se encuentra más cómodo en el género de humor?

En la comedia, es donde mejor me encuentro. Es el género que más me gusta. trabajo mucho en comedia musical también.

¿Veremos también baile y música en esta obra?

Hay una pequeña coreografía, que es más un movimiento escénico, que actúa como transición de algunas escenas que hemos hecho entre Marta Torres y yo.

Somos actores, no bailarines, pero aún así yo creo que el movimiento va a estar muy lucido.

¿Cómo sitúa 'Mercado de Amores' en la programación del Festival al llegar después de la obra de El Brujo y de 'Antonio y Cleopatra'?

Son géneros diferentes. Ahí está lo chulo del Festival de Mérida, que de repente se acaba una tragedia y empieza una comedia.

Lo nuestro es de reírte a carcajadas, hay que dejarse llevar y no pensar en nada más que lo está ocurriendo en el escenario.

¿Cómo han sido los ensayos en estos meses?

Han sido divertidísimos. Nos hemos tirado en el suelo de la risa. La directora nos ha dado libertad para proponer. Ella tiene muy claro lo que quería pero realmente ha sido un proceso muy enriquecedor y eso es muy importante para una comedia.

¿Y el trabajo con este elenco?

Todos nos hemos llevado de maravilla. Nos cuidamos mucho entre todos. Además tenemos un actor ya veterano que es Paco Vidal y es un lujo tener a alguien que lleva toda la vida en las tablas.

Tras las meses de confinamiento, ¿qué sensaciones tuvo al volver a los escenarios?

Mucho miedo, sinceramente. Lo pasé muy mal. Sabía que el teatro podría resentirse muchísimo al ser un espacio cerrado y me preguntaba cuándo volvería a subirme a las tablas. Todos los que nos dedicamos a esto teníamos miedo.

Así que cuando ya empezamos a ensayar y ya me ofreció Eduardo Galán este 'Mercado de Amores' fue un subidón por tener un proyecto como este y volver a Mérida.

¿Qué recuerdos tiene del musical 'Hércules' que hizo en 2015 en este teatro?

Fue increíble. Tenía muchísimas ganas de venir a Mérida. Tantas que el día del pase general me vine arriba, pegué un salto y me rompí un pie. Tuve que estrenar al día siguiente llevando muletas y me las quitaba cuando salía a escena.

Me hice mucho daño pero era tal la ilusión que me hacía actuar aquí que en el escenario no me dolía nada. Es tal el subidón el que te da cuando ves esas tres mil personas en el patio de butacas y saber que estás actuando en un sitio milenario...

Actor y coreógrafo, hijo de un reconocido bailarín y director, ¿cómo es la relación con su padre, Víctor Ullate, sobre todo ahora que él ha parado un poquito, tras retirarse?

Tenemos una relación estupenda y, ahora que ha parado es cuando más voy a disfrutar de él. Cuando termine en Mérida voy a estar con él. A los dos nos gusta mucho pintar y vamos a estar 48 horas juntos sin parar de pintar.

Él está bien, está recuperándose un poco de todo, porque dedicar toda su vida para llevar la danza donde la quería llevar le ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchos dolores...

Y, ahora es el momento de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como la pintura, la lectura... todas las cosas que a él le gusta hacer y no ha tenido tiempo para ellas.

Además de la pintura que comentaba, ¿comparten alguna otra afición?

Los paseos con los perros, por ejemplo. Nos gusta mucho pasear, nos gusta hablar... Pero realmente la pintura es lo que más nos une.

Y en el terreno profesional, ¿hay algo en usted como artista en lo que le reconozca a él?

Yo recuerdo de pequeño ver a mi padre en los escenarios y, a parte de bailarín, era un intérprete. Te creías lo que estaba haciendo encima del escenario.

Por ahí, yo creo que también me vino a mí la vena de la interpretación: de verlo a él haciendo un personaje. A raíz de eso yo muchas veces digo que seguramente me dedico yo a esto porque vi a mi padre jugar sobre un escenario y quería yo también jugar ahí.

Estaba un poco predestinado quizás...

Yo empecé bailando, a los 14 años, pero a partir de los 20 años me dediqué más a la interpretación. La gente muchas veces me cita más como coreógrafo o como bailarín pero llevo más de 25 años haciendo interpretación.

Ha hecho cine, teatro, televisión...¿tiene predilección por alguno de ellos?

Me considero intérprete y me da igual el medio. En el teatro se mueve mucha más energía y te desahogas más. No es lo mismo tener a mil personas en el patio de butacas y estar moviendo tu energía que estar trabajando para cámara donde es todo mucho más comprimido.

Pero, me gustan todas las plataformas. Se trata de hacer creer al espectador que eres ese personaje y que piensas de esa manera. Al final trabajamos siempre con la verdad, pero en el teatro el movimiento es como muy grande para, junto con la voz, llegar a todos los espectadores, en la televisión es todo como más concentrado.

Aprovechando las representaciones de 'Mercado de Amores', ¿qué va a hacer estos días por Mérida, cuando no esté trabajando?

Viene mi familia al estreno, mi hijo y mi mujer. Iré al Museo, que tengo muchas ganas de volver a verlo, nos refrescaremos en la piscina y haremos turismo por la zona.

¿Viene a Extremadura a menudo?

Mi padre tiene casa en La Vera y vengo de vez en cuando a verlo a él. La zona es una maravilla y se come que da gusto.

Para terminar, ¿con qué expectativas va a estrenar esta obra de Eduardo Galán?

Quiero pasármelo muy bien y disfrutarlo. Que se pare el tiempo. Y que no quede en el olvido.

¿Podría avanzar algún mensaje que vaya a quedar con 'Mercado de Amores'?

Que la risa es terapéutica. La risa es un bálsamo, lo cura todo, y en estos momentos es lo que más necesitamos.