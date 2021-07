La Junta advierte de que no todas las plazas ocupadas por interinos podrán ser convocadas

Ep.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha advertido de que no todas las plazas ocupadas actualmente por interinos podrán sacarse a concurso en las sucesivas convocatorias previstas hasta 2024 con el objetivo de reducir la temporalidad en los tres ámbitos de la administración regional --general, sanidad y educación-- al 8 por ciento.



Así se lo ha trasladado a los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación --CSIF, UGT y CCOO-- celebrada este viernes en Mérida para abordar el acuerdo cerrado este pasado lunes entre el gobierno y las centrales sindicales para reducir la temporalidad en la administración pública.



Una temporalidad que el presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, ha situado en la región en una "sonrojante" tasa del 28 por ciento, cifra que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha señalado que, tenor de los criterios del propio acuerdo nacional, será inferior.



No obstante, ha reiterado el compromiso de la administración extremeña con respecto a estas convocatorias, si bien ha asegurado que la identificación de las plazas requiere una "labor de cuantificación y evaluación porque no todos los que están en situación de interinidad están ocupando una plaza que pueda ser convocada".



En cuanto a los plazos, ha señalado que espera "abordarlo cuanto antes", si bien ha aclarado que hay aspectos que dependen de las aclaraciones que aún debe realizar el propio ministerio, así como ha advertido de que "no es una tarea mecánica porque está sujeta a contingencias que se pueden producir".



En todo caso, ha querido lanzar un mensaje de que los procesos serán "públicos, transparentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de libre concurrencia", así como el compromiso con todos los afectados de "garantía de que la Junta va a hacer todo lo posible y lo que está en su mano para cumplir con estos principios, y además de manera ágil y en los plazos establecidos".



Con respecto a la cifra de temporalidad, ha señalado que considerando lo que establece el real decreto, esa tasa está por debajo del 28% porque hay "determinados supuestos para empleados en situación de temporalidad que por su propia naturaleza es temporal, y por tanto no computa".



Hay otros supuestos, ha añadido, en los que no ha habido posibilidad de convocar los procesos selectivos por la tasa de reposición, que sí computan; o plazas que no se pueden sacar a concurso, como por ejemplo la que ocuparía alguien en situación de liberación sindical.



CONOCER LAS PLAZAS PARA NEGOCIAR



Por su parte, Benito Román ha subrayado que la alta tasa de temporalidad ha generado "precariedad" en el empleo público, en un proceso en el que se han "adelgazado de forma indiscriminada las plantillas", de modo que en los últimos cuatro o cinco años ha aumentado de una forma "considerable" el número de plazas a media jornada, por días y por horas.



Por tanto, el presidente regional de CSIF considera que la responsabilidad sobre la tasa de temporalidad recae directamente en la "no oferta de empleo público" por parte de la Junta.



Asimismo, ha pedido que el proceso vaya en la línea de la "seguridad jurídica", respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como ha reclamado procesos selectivos "ágiles y flexibles", que cuenten con fase de oposición, con exámenes de "fácil corrección" y otra de concurso en la que se vaya al máximo permitido por la ley del 40 por ciento.



Por ello, ha exigido que cuanto antes salga el mayor número de promociones internas y que se flexibilice el proceso de las mismas, y que haya concursos de traslados abiertos y permanentes para cada uno de los sectores.



En estos mismos términos se ha expresado la secretaria de Acción Sindical de Servicios Públicos de UGT de Extremadura, Mari Ángeles Rodríguez, quien además ha reclamado el número de plazas vacantes para que se pueda hacer una valoración y conocer la realidad de la temporalidad.



Además, se ha referido a que el acuerdo deja abierto aspectos importantes a la regulación de las propias comunidades, y en este sentido ha reclamado que la fase de concurso de los procesos de selección se eleve hasta el máximo permitido, es decir, al 40 por ciento.



Asimismo, ha pedido una reducción de temas y que se establezca una bibliografía para que haya un temario oficial.



Por último, Ángel Benito, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, en representación del área pública del sindicato, ha señalado habrá más reuniones para poner en común los tres ámbitos.



Igualmente ha solicitado la cifra de plazas afectadas y las circunstancias en las que están cubiertas, porque si ellos es "difícil hacer cualquier cálculo de por donde pueden ir la negociación".