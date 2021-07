PP pide que fondos de recuperación impulsen hospitales de Cáceres y Don Benito-Villanueva

Ep.



El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, considera que los fondos europeos para la recuperación son un "guante perfecto" para impulsar la construcción de infraestructuras sanitarias en la región, por lo que al gobierno regional de Guillermo Fernández Vara se le acaban las "excusas" para no impulsar el nuevo hospital de Don Benito-Villanueva y la segunda fase del Universitario de Cáceres.



Así lo ha indicado en una rueda de prensa este miércoles, en la que ha valorado la comparecencia de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, este pasado lunes ante la subcomisión sobre el Estudio, Seguimiento y Control de los Fondos Europeos.



Hernández Carrón ha criticado que "no hay transparencia" con respecto a los fondos que van a llegar a Extremadura a través del Next Generation y el REACT-EU. Así, señala que mientras otras comunidades autónomas han presentado su estrategia para la llegada de estos fondos y su apuesta para los grandes proyectos o PERTES, en Extremadura "nadie sabe cuáles son los proyectos ni se conoce el detalle de la financiación".



"No hay transparencia", ha señalado el diputado 'popular', quien ha señalado que solo se conoce lo que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se va "sacando de la chistera", en alusión a los anuncios de fábricas de diamantes o de locomotoras.



Asimismo, ha preguntado dónde están los más de 2.000 millones de diferencia entre la cantidad que anunció Vara que llegaría a Extremadura de los fondos Next Generation, que cifró en "no menos" de 3.220 millones, y los 626 millones que según la consejera de Hacienda recibirá la comunidad hasta 2023.



"O nos ocultan algo o Vara nos ha engañado", ha señalado Hernández Carrón, quien ha asegurado que con esta cantidad "no se va a transformar Extremadura y su realidad productiva. No seamos ingenuos".



En este punto, ha criticado que no se conoce nada sobre los 381 proyectos que Vara anunció, y que englobaban más de 6.000 millones en cuatro años, en el Debate sobre el Estado de la Región, lo que le lleva a pensar que "Extremadura no tiene estrategia", puesto que no se ha presentado "ningún documento" como sí tienen otras comunidades donde se "detallan los proyectos con transparencia", entre las que ha citado Galicia, Madrid, Aragón y País Vasco.



Un documento que los 'populares' han solicitado "por activa y por pasiva", y que por ahora no han recibido más que el borrador entregado en octubre del año pasado que está "prácticamente en blanco", y que "a día de hoy no sabemos si se ha enviado" a Bruselas. "Aquí se nos está ocultando algo", ha insistido.



En esta misma línea, ha señalado que el pasado lunes en la subcomisión preguntó a la vicepresidenta extremeña cuál será la apuesta extremeña para los PERTE, ante lo cual recibió "la callada por respuesta", mientras asisten a diario a cómo el presidente de la Junta "va vendiendo la pedrea como si fuera el Gordo" de la lotería.



MÁS DINERO PARA LO MÁS RICOS



Por otro lado, sobre los 10.000 millones que recibirán las comunidades autónomas de los fondos REACT-EU, de los cuáles a Extremadura le corresponden 187, es decir, 1,9% del total, ha señalado que es una cantidad "muy por debajo" de lo que le corresponde por su peso poblacional, que se eleva al 2,3 por ciento.



Mientras tanto, comunidades como Cataluña recibirán el 17,1 por ciento, cantidad superior a su peso poblacional, lo cual es "muy perjudicial" para Extremadura, porque "los más ricos se llevan más", al tiempo que ha sugerido que parte de este dinero se destinará al fondo del Govern para afrontar las fianzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas.



En todo caso, Hernández Carrón ha recordado que estos fondos pueden destinarse a infraestructuras sanitarias, por lo que suponen "un guante perfecto" para impulsar el nuevo hospital de las Vegas Altas y la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. "El gobierno de Vara no tiene ya excusas, tienen que dar un impulso definitivo" a estas infraestructuras, ha señalado Hernández Carrón.



En este sentido, ha recordado que la Junta ya ha licitado la primera fase del nuevo hospital de Don Benito-Villanueva por 37,5 millones, así como que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo que se podrían destinar estos fondos europeos a esta obra.



ESCASA EJECUCIÓN



Por último, Hernández Carrón ha señalado que es "imposible" que la Junta pueda ejecutar "tanto dinero en tan poco tiempo", en alusión a la llegada de fondos europeos, cuando ha ejecutado el 30 por ciento del dinero procedente del programa operativo 2014-2020, a tenor de los datos aportados el lunes por la vicepresidenta extremeña.



Unos datos que vienen a dar la razón al PP sobre la baja ejecución de estos fondos y que ahora la Junta "reconoce" a pesar de que había "negado la evidencia".



"Este dato viene a reconocer la incapacidad del Gobierno de Vara para invertir fondos públicos que se asignan a Extremadura". "Ante la venida de ingente cantidad de fondos europeos, este gobierno va a ser muy difícil que tenga éxito en la ejecución", ha señalado el diputado del PP, quien ha añadido que es "un reto imposible ejecutar tanto en tan poco tiempo".



PUERTA ABIERTA AL CLIENTELISMO



Y todo ello, además, a pesar de que están "forzando los límites legales", en referencia a la resolución publicada este pasado lunes en el Diario Oficial de Extremadura por la que se autorizan los pliegos de contratos por el procedimiento negociado sin publicidad. Con ello, se está "normalizando" un procedimiento que según la ley de contratos es "especialísimo y solo para determinados casos".



Una "flexibilización" en las licitaciones públicas que es consecuencia, ha recordado, del decreto del Gobierno aprobado el pasado 30 de diciembre en el Congreso de los Diputados gracias a la abstención de Vox, y que supone dejar "una puerta abierta para que el clientelismo y la corrupción entren en las instituciones y se aprovechen de los fondos y de la falta de transparencia y el levantamiento de controles", ha dicho.



Ante ello, ha señalado que Grupo Popular seguirá haciendo su "trabajo de oposición, de control al Ejecutivo", así como de "impulsar y proponer, pero para eso necesitamos documentación y hasta ahora el gobierno la está ocultando", ha sentenciado.