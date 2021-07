González: Hacienda tiene la facultad para intervenir el Ayuntamiento de Alburquerque

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha insistido en que el Ministerio de Hacienda es el que tiene la facultad y la competencia para intervenir el Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz).



"El ministerio es el que tiene la facultad y tiene la competencia para poder intervenir o no el municipio y nosotros lo que estamos es a la espera de que el ministerio tome la decisión oportuna. Están todos los informes correspondientes, lo que no sabemos es cuando, pero tiene que ser el ministerio el que tome la decisión", ha aseverado.



González, a preguntas de los medios por la situación del Ayuntamiento de Alburquerque, ha recordado que el PSOE abrió un expediente sobre la alcaldesa porque consideraba que ésta debía llevar a cabo una serie de decisiones para que hubiera "solvencia" y "sostenibilidad" en el municipio.



Incluso, se ha referido a que la propia Diputación de Badajoz realizó un informe indicando a dicho ayuntamiento que debería acometer una serie de decisiones para que la institución fuera "solvente" y "sostenible".



No obstante, ha lamentado que, a fecha de hoy, no se está haciendo nada en ese sentido y esta actitud pone "en riesgo a los trabajadores" municipales. "No puede ser que los trabajadores de Alburquerque estén pagando las malas decisiones que está tomando el equipo de gobierno", ha aseverado el portavoz del PSOE de Extremadura.



PIDE A LA OPOSICIÓN QUE SALGA DE LA "DEPRESIÓN"



Por otro lado, González ha realizado un llamamiento a los partidos de la oposición, especialmente al PP, ha dicho, para que "salgan de la depresión" en la que llevan instalados "más de un año" y empiecen a estar en la "construcción" y en la "recuperación" de esta región.



El portavoz socialista ha valorado que Extremadura sea la "única" comunidad autónoma de España donde existe una subcomisión sobre el estudio, seguimiento y control de los Fondos Europeos, en la que la Junta invita a los partidos de la oposición a que se lleguen a acuerdos y se den ideas sobre los proyectos y fondos europeos en la región.



Así, ha recalcado este "ejercicio de transparencia que no existe en ningún lugar de España", además de insistir en que el Grupo Parlamentario Socialista estará siempre en la "construcción" y en la "recuperación" de Extremadura, de su economía y el empleo.



"Le hacemos un llamamiento a los partidos de la oposición a que dejen el pesimismo a un lado y se instalen en el optimismo, que es lo que necesita la ciudadanía, optimismo hacia el futuro, que es a lo que está el Partido Socialista Obrero Español", ha sostenido.



En esta línea, también ha recalcado que su partido está abierto al "diálogo" y a las ideas que los partidos de la oposición puedan hacer en el seno de dicha subcomisión parlamentaria para seguir la recuperación económica y del empleo.



"Que salgan de la depresión, que salgan del pesimismo, que salgan del chinchorreo y del chismorreo y que los partidos de la oposición, después de casi un año, de verdad se preocupen de que lo que la gente necesita y lo que la gente necesita es optimismo e ideas para encarar los próximos meses y los próximos años en Extremadura", ha apuntado.



REFORMA DE LAS PENSIONES



También, y preguntado por la reforma de las pensiones, González ha aseverado que "cuando se produzca el acuerdo definitivo" y se conozca "toda la letra pequeña" hará las declaraciones "oportunas".



No obstante, ha diferenciado esta reforma de las pensiones a la del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que "impuso" una reforma de "manera unilateral", mientras que el actual está intentando llevar a cabo esa reforma junto a la patronal y los sindicatos, que es como "hay que hacer las cosas".