Área de Salud de Mérida cita el miércoles a todos los no vacunados nacidos antes de 1981

El Área de Salud de Mérida ha hecho un llamamiento para una vacunación masiva contra la Covid-19 a todos los nacidos antes de 1981 el próximo miércoles, 7 de julio.



De esta forma, todos los residentes en cualquier localidad del área de salud nacidos antes de 1981, y que aún no hayan recibido ninguna dosis, podrán acudir sin necesidad de cita previa al Ifeme de Mérida entre las 9,00 y las 14,00 horas, donde recibirán la vacuna de Janssen.



Cabe recordar que no deben acudir quienes ya haya recibido la primera dosis de la vacuna, quienes hayan pasado la Covid, así como no está indicado para personas con trasplantes, con tratamientos oncológicos o que reciban diálisis.