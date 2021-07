PSOE: En la oposición están "cabreados" por datos "positivos que afianzan" la recuperación

Ep.



El portavoz de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio González, ha lamentado que los grupos de la oposición estén "cabreados" por unos datos de paro en junio como los registrados por la región y que son, según ha recalcado, "positivos" y "afianzan" a la comunidad en la "senda del crecimiento económico y de la recuperación del empleo".



Así, ha señalado que en el PSOE son "optimistas" porque se muestran "seguros" de que los próximos dos años, lo que queda de legislatura, "van a ser buenos para el empleo y para la economía en Extremadura", para lo cual hay que "aprovechar" la "oportunidad histórica" que ahora se abre en la región.



"Tenemos una oportunidad histórica, y aunque la oposición no la quiera ver, nosotros estamos seguros de que la vamos a aprovechar", ha sentenciado González, quien se ha mostrado convencido de que dicha "oportunidad" la van a aprovechar el empresariado extremeño, los trabajadores, la sociedad civil "para iniciar esa recuperación económica y esa recuperación del empleo".



En este punto, en rueda de prensa este viernes en la Asamblea para valorar los datos de paro en junio en Extremadura, el portavoz socialista ha reiterado el mensaje lanzado hace unos días por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el sentido de que la formación es "fundamental" en Extremadura en los próximos meses y en los próximos años, ante los "nuevos" yacimientos de empleo que se avecinan.



"Hay que hacer una apuesta por la Formación Profesional, la Junta de Extremadura va en ese camino y el PSOE lo apoyará, porque se nos vienen nuevos yacimientos de empleo relacionados con las energías renovable, ligados a la automoción y al sector eléctrico de la automoción, relacionados con una hostelería de máxima cualificación, o relacionados con la digitalización o el sector agroalimentario del siglo XXI", ha sentenciado Juan Antonio González.



Así, tras insistir en que "en esos nuevos yacimientos se va a necesitar formación para retener al talento pero también para atraer talento del exterior", ha defendido que desde el PSOE y desde la Junta no van a "renunciar a nada".



"Si la oposición renuncia a esta región allá ellos, el PSOE nunca va a renunciar porque creemos que tenemos una oportunidad y no la vamos a desaprovechar... Y todo eso pasa porque en los próximos meses y en los próximos años hagamos un esfuerzo en Formación Profesional para cualificar a nuestros trabajadores para esos nuevos empleos que van a venir a esta región", ha reiterado González.



RESPUESTAS A LA OPOSICIÓN



Por otra parte, el portavoz socialista ha respondido a las peticiones lanzadas desde la oposición de que el PSOE no realice valoraciones "triunfalistas" de los datos de paro en junio.



"La oposición en Extremadura tiene un problema y sinceramente creo que se lo tendrían que hacer bien, porque cuando las cosas en Extremadura son positivas, cuando las cosas funcionan en Extremadura tienden a cabrearse, y cuanto más funcionan las cosas más cabreado se muestra la oposición", ha señalado, al tiempo que ha añadido que esto es algo que "no es bueno" porque "cuando hay noticias buenas para Extremadura la oposición debería alegrarse y no andar cabreada".



Al mismo tiempo, y en concreto sobre las críticas vertidas por el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, relativas a la situación de paro en la región, el socialista ha ironizado con que a aquél "se le está quedando una cara de Toni Cantó que no puede con ella" por mostrar su "cabreo" ante los datos de paro en junio.



"Es verdad que el Festival de Mérida ha empezado y quizás por eso el portavoz de Ciudadanos nos ha dado hoy aquí una representación teatral en la que ha mostrado su cabreo... y se le está quedando a Salazar una cara de Toni Cantó que no puede con ella. El problema es que si quiere montar un chiringuito en Extremadura el señor Salazar tiene que saber que no l va a montar en Extremadura, que se va tener que ir a Madrid a montarlo", ha señalado Juan Antonio González



A su vez, sobre las críticas del portavoz de Empleo del PP en la Asamblea, Javier Cienfuegos, en las que pedía comparaciones de los datos de paro en junio con los de 2019, el socialista ha incidido en que el desempleo, "aunque a la oposición le parezca que no, ha bajado en Extremadura" en 1.333 personas y hay 5.745 personas menos desempleadas que hace un año.



También ha argumentado González que la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 5.845 personas, lo que supone el segundo mejor dato de toda la serie histórica en Extremadura. Esto, según ha recalcado el portavoz del PSOE, "no es triunfalismo" sino "una buena noticia que hay que poner en valor" y para "darle la enhorabuena al empresariado, los trabajadores y a toda la sociedad extremeña".



En este sentido, ha destacado que el número de afiliados en Extremadura vuelve a estar por encima de los 400.000 afiliados, un dato "importantísimo" que, a su juicio, "significa que la recuperación económica y del empleo es un hecho en Extremadura".



Así, como ejemplo, ha dicho que en 2019, que fue un "buen año" para el empleo en junio había 404.000 afiliados a la Seguridad Social en junio en Extremadura, y este pasado junio hay 403.000, un dato por tanto "parejo" y que, según ha indicado, evidencia que "el PP miente cuando dice que no es parejo", habiendo además una pandemia.



Finalmente, Juan Antonio González ha argumentado también que, además, en 2015 el PP abandonó el gobierno extremeño con 374.000 afiliados a la Seguridad Social en la región, lo que significa que desde que llegó el socialista Guillermo Fernández Vara a la presidencia de la Junta, "habiendo una pandemia de por medio, hay 29.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social", ha destacado.