Extremadura no descarta medidas de "marcha atrás" en el afrontamiento de la pandemia

La Junta de Extremadura no descarta la adopción de alguna medida de "marcha atrás" en el afrontamiento de la pandemia de la Covid-19 en determinados aspectos si la incidencia en la comunidad se sitúa por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes, si bien en la actualidad entre los positivos detectados no se están produciendo más ingresos en las UCI y en los hospitales.



Al mismo tiempo, la Administración regional no descarta que si se incrementa la incidencia por encima de esos 150 casos se vea obligada a adaptar la estrategia de vacunación cuando alcance al grupo de los 20 a los 29 años de edad para incorporar también a décadas inferiores.



De este modo lo ha señalado este jueves el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha incidido en que Extremadura, en todo caso, se mantiene en nivel 1 de alerta, aunque con diferentes categorías dentro de los parámetros de esa clasificación.



Así, la ocupación hospitalaria la incidencia a los 14 y 7 días en mayores de 65 años está en rango de "nueva normalidad;" la positividad de pruebas se sitúa en nivel "bajo", pero la incidencia en la población general están en un nivel de riesgo "medio de momento".



Ante esta situación, en una comparecencia este jueves a petición propia en el pleno de la Asamblea para informar sobre la situación de la pandemia, Vergeles se ha reafirmado en el planteamiento de que, si bien "ha pasado el estado de alarma" y se pueden tomar decisiones gracias a las vacunas y a las medidas de flexibilización, en todo caso "el virus sigue con nosotros".



En este punto, ha lamentado las cifras de incidencia en la población general, que "ya lleva unos días y seguirá estando así según los indicadores de un ascenso importante" en Extremadura y en todo el país.



Con ello, la incidencia a los 14 días en la comunidad se sitúa en 83,8 casos (frente a los 117,17 de la media nacional) y en 52,26 (67,34 nacional) a los 7 días.



En todo caso, ha resaltado que la incidencia acumulada en mayores de 65 años en Extremadura es actualmente siete veces menor a la población general (con 12 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y 6 casos a los 7 días).



También, ha apuntado sobre los indicadores predictivos que la razón de tasa es de 0,62 lo que "indica una tendencia al crecimiento", igual que ocurre con el número reproductivo básico (riesgo de rebrote) que está en 1,98, con la velocidad de crecimiento en 1,50 en los últimos 7 días, y con el crecimiento potencial del virus en 125.



CRECIMIENTO DE INCIDENCIA EN LAS PERSONAS MÁS JÓVENES



De este modo, Vergeles ha achacado este aumento de la incidencia en la comunidad a un incremento de la incidencia en las personas más jóvenes. "Hay un incremento de incidencia en los más jóvenes, es cierto que con menos casos graves, pero sin duda ninguno esto hace que no tengamos que bajar la guardia", ha espetado.



Así, por grupos de edad, de 12 a 19 años la incidencia en la región a los 14 días es de 254,8 casos (frente a los 287,8 de la media nacional); y de 20 a 29 años es de 173,8 casos frente a 293,3 de la media nacional.



Cifras que "bajan mucho" en el resto de los grupos, y "siempre" en todos los tramos de edad está Extremadura por debajo de la media nacional en todo caso, ha resaltado.



Con ello, la edad media de contagiados en Extremadura en los últimos 7 días se sitúa en 29 años; y tienen 41 años de media las personas que ingresan en los hospitales y 54 años de media los ingresados en UCI.



CRIBADOS



Por otra parte, Vergeles ha destacado también que en esta última semana se vienen realizando una media de 3.100 cribados al día en Extremadura, lo que según ha incidido "incrementará el control".



Además, la positividad es de 3,41 por ciento, dentro de las recomendaciones de la OMS; y ayer se han diagnosticado hasta el 80,7 por ciento de asintomáticos en la región.



Esto lleva --según ha desgranado-- a un "control de la hospitalización" en Extremadura, con 16 ingresados por Covid (hoy tres menos), cuatro de ellos en la UCI.



Así, Extremadura mantiene un 0,55 por ciento de ocupación en camas de agudos y un 1,62 por ciento en las UCI, unas cifras "controladas" que Vergeles ha reconocido que le gustaría que fuesen "cero" pero que "sin duda ninguna obedecen a un trabajo muy importante de los profesionales en los cribados y en la trazabilidad de los brotes".



CONCIENCIACIÓN DE LOS JÓVENES



Finalmente, el vicepresidente segundo ha apelado a la concienciación de una parte de la población para la que pide "una vez más" que haya unidad de acción, en alusión a los jóvenes.



"No creo que esto sea para criminalizar a nadie, pero sí tenemos que ser muy claros a la hora de mandar un mensaje de la necesaria corresponsabilidad intergeneracional. Creo que en este momento tenemos que saber llegar a los jóvenes", ha dicho.



"Tenemos que saber llegar con sus iguales, tenemos que saber llegar permitiéndoles que ellos diseñen su ocio para que sea un ocio seguro, y sobre todo tenemos que hacerle llegar el mensaje de que por favor acudan a los cribados y colaboren".



En este punto, ha reconocido que los rastreadores en el último tiempo están detectando que "ante el miedo de ser confinados no se están dando determinados nombres de contactos estrechos que pueden provocar algún incremento en la incidencia", aunque ha confiado "de verdad" en que esto vaya "mejorando" porque "se está haciendo todo el trabajo que se puede hacer" en la concienciación.