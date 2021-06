Vara: Indultos "no es lo que mejor le viene al PSOE, pero sí lo que le viene a España"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que los indultos a los líderes del 'procés' anunciados por el Gobierno "obviamente no es lo que mejor le viene al PSOE y a sus intereses electorales", pero sí es lo que creen que "mejor le viene a España".



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara a preguntas de los periodistas este martes en Mérida sobre la decisión del Gobierno de conceder estos indultos, Fernández Vara ha aclarado que estos indultos "no son un fin, son un medio", y el fin es "el artículo 2 de la Constitución, donde dice que España es patria indivisible, pero también común, de todos los españoles".



Por tanto, Vara ha señalado que "el sí es al proyecto común, al proyecto compartido, a la España a la que quepamos todos", tras lo que ha considerado que si a muchos españoles "en vez de preguntarles por el sí o no a los indultos, se les preguntara por el sí o no a la patria común, igual pensaban de otra manera".



En cualquier caso, el dirigente socialista extremeño ha admitido que le "suena a cuerno quemado, igual que a una mayor parte de españoles", ya que según ha recordado, lo vivió "con la misma indignación hace tres años", ha asegurado.



"El sí es a la patria común", ha reiterado Fernández Vara, quien ha señalado que con estos indultos "lo que se pretende es facilitar es que España pueda ser patria común de todos", tras lo que ha considerado que "la derecha y los independentistas se necesitan y se retroalimentan", por eso en este asunto "quieren que sea un sí o un no, y nadie habla del fin, que es la patria común".



"NO ESTOY SEGURO, PERO ES EL ÚNICO CAMINO"



Así, ha resaltado que "todo aquello que la derecha hizo pensando que era por el bien de España, provocó que crecieran independentistas como no habían crecido en la historia", tras lo que ha añadido que "cuando los independistas hacen mucho ruido y crecen, le viene bien a la derecha"



"¿Y de España quién se ocupa? ¿le viene bien a alguno de ellos qué sea de España, o sólo les importa qué vaya a ser de ellos y de sus intereses?", ha planteado Fernández Vara, quien ha considerado que "la alternativa" a esta decisión del Gobierno "es la confrontación", que "ya sabemos donde nos conduce".



Y es que, según ha recordado, cuando gobernaba el PP en España se produjeron "dos referéndum ilegales y una declaración unilaterial de independencia", ante lo cual, Vara ha defendido que "el camino es el encuentro, no el desencuentro".



En cualquier caso, el presidente extremeño ha admitido que no está "seguro" de que estos indultos vayan a tener consecuencias positivas, pero a su juicio "es el único camino", por lo que "hay que intentarlo".



Ha recordado que "en Cataluña hubo siempre un 20 por ciento de independentistas", mientras que el otro 25 por ciento que hay ahora "es el últimos años", que ahora puedan "ver que se les convoca a un proyecto común en el que tienen su espacio, respetando su cultura, sus tradiciones y su idioma"