La Asamblea de Extremadura rechaza todas las formas de violencia contra las mujeres

Así, lo recovge la Declaración Institucional, aprobada por la Cámara Legislativa Autonómica, acordada por los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, y que ha sido leída por la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, al final del Pleno celebrado este jueves.



Martín ha hecho referencia al hecho de que, por primera vez, una declaración institucional se ha leído al final del Pleno, cuando habitualmente se hace al comienzo, debido a que el texto ha sido registrado "a las 11,44 horas de este jueves".



Cabe destacar que este pasado miércoles, Unidas por Extremadura difundió un comunicado en el que acusaba al PP de "vetar" una declaración institucional de condena de los últimos asesinatos machistas. Durante el pleno de este jueves, la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, ha hecho alusión a lo que le ha "costado" al PP sumarse a una declaración institucional en este sentido.



El texto aprobado señala que no han pasado seis meses completos del año y 18 mujeres han sido ya "asesinadas a manos de sus parejas o exparejas", diez de ellas y cuatro menores solo en mayo y junio.



Apunta además que hace una semana, cuando se encontró el cuerpo de Olivia, la mayor de las dos hermanas desaparecidas en Tenerife, se puso de manifiesto que "todos los días en todas partes se suceden distintas expresiones de la violencia machista".



De esta forma, los cuatro grupos señalan que ante unos hechos "tan terribles", no pueden "seguir impasibles" y deben utilizar el altavoz que les proporciona esta asamblea para "condenar una vez más, con más contundencia si cabe, esta forma de violencia".



"La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser un objeto básico e ineludible para las políticas públicas de cualquier país que esté comprometido con los derechos humanos, con la no discriminación entre mujeres y hombres, y con el rechazo a cualquier forma de violencia", añade la declaración.



Asimismo, subraya que no se trata de "asesinatos únicamente", sino de "todas las expresiones de esta violencia que las mujeres sufren a diario, como la violencia vicaria, que supone la muerte en vida de madres a las que arrebatan a sus hijos con el fin de causarles el mayor dolor posible como desgraciadamente hemos visto la semana pasada".



Violencias, continúa, que sufren las mujeres "en todos los espacios públicos y privados, en casa, en la calle, en sus lugares de trabajos, que aunque no causen su muerte resultan igualmente graves porque vuelven imposible la convivencia democrática plena, impiden el derecho a la igualdad y constituyen un crimen intolerable contra los derechos humanos".



Además, expresan que es su deber "condenar y señalar todas la actitudes que tratan de justificar, blanquear, menospreciar e incluso negar las violencias machistas existentes". Una condena que va "desde el tratamiento que algunos medios de comunicación llevan a cabo de estos hechos (las mujeres no se mueren, las matan), hasta la manera en la que algunas formaciones políticas presentes en las instituciones niegan la existencia de las desigualdades de género y la violencia de género misma".



Añade que "tan importante resulta condenar los asesinatos como evitar el apoyo y el pacto con partidos que niegan la existencia de este tipo de violencia, argumentar que la violencia de género no existe y que debe ser contemplada al mismo nivel que cualquier otro tipo de violencia, supone poner en tela de juicio los avances que las mujeres y el movimiento feminista han ido logrando a lo largo de los tiempos".



Por todo ello, desde la Asamblea muestran su solidaridad con todas las víctimas de la violencia machista y les transmiten todo su apoyo así como a sus familiares.



"Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestamos nuestra condena a todas las actitudes que pretenden justificar, blanquear o menospreciar estos hechos, facilitando con ello la misoginia y los mensajes de odio".



Por último, ratifican su "firme acuerdo" para trabajar por alcanzar la igualdad de género, defender los derechos de las mujeres y erradicar cualquier tipo de violencia machista, haciendo hincapié en la coeducación, la educación en igualdad y con perspectiva de género desde las etapas más tempranas, así como la formación en igualdad y perspectiva de género en las políticas locales, la judicatura y todo el funcionariado.



Por último, destacan la importancia de evaluar las políticas públicas con objeto de adaptarlas para lograr que sean "cada vez más efectivas".