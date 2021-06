Extremadura apuesta por vacunar a menores a partir de 12 años antes de inicio curso

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura ha manifestado que su intención es que los menores a partir de 12 años estén vacunados antes de comenzar el próximo curso escolar y que esta será una "medida más" para tener "mayores niveles de protección".



Así se ha pronunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que ha indicado que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reunido este miércoles, ha ratificado lo que ya estableció la Comisión de Salud Pública en cuanto a los grupos de vacunación, que ya están abiertos todos.



"Vamos a ver cuántas dosis de vacunas nos mandan también y conjugando todos esos factores seremos capaces de dar una fecha aproximada, en cualquier caso nuestro interés es que sea siempre antes del inicio del curso escolar para que la pauta de vacunación esté completa antes del inicio del curso escolar", ha aseverado.



En todo caso, ha dicho el consejero, la vacunación será con ARN mensajero y la segunda dosis sería entre 21 o 28 días, por lo que, aunque se empiece con la vacunación a finales de agosto, se llegaría con "buena fecha" al inicio del curso.



Asimismo, el consejero ha indicado que en la reunión de este miércoles no ha tomado ninguna decisión sobre los Erasmus o los estudiantes universitarios con movilidad, aunque ha recalcado que la posición de Extremadura es vacunar a estos estudiantes antes de que comiencen sus estancias.



De esta forma, ha confiado en que este aspecto "se pueda solventar" por parte la Comisión de Salud Pública y se pueda actuar en todo el país de una manera "similar".



En todo caso, Vergeles ha recalcado, a preguntas de los medios, que la región no se saltará la estrategia de vacunación si no se llegase a un acuerdo. "No nos vamos a saltar la estrategia de vacunación como nunca nos la hemos saltado", ha apuntado.



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en Mérida en la que ha informado sobre la situación epidemiológica de Extremadura y de los acuerdos del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



VACUNACIÓN DE DESPLAZADOS



También, y sobre la vacunación de los desplazados por estancias turísticas durante ese verano, Vergeles ha apuntado que tampoco se ha tomado decisión al respecto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



Así, la posición que defiende Extremadura es que la vacunación, si se puede, que se haga en el lugar de origen del ciudadano y, si no es posible por estancias prolongadas, que éstos obtengan la tarjeta sanitaria de desplazado, a lo que ha añadido que Extremadura no tendrá "ningún problema" en vacunar a esos ciudadanos desplazados.



En este sentido, el consejero ha expuesto que la estrategia de vacunación y la propia ficha técnica de la vacuna permiten una "cierta flexibilidad" en un plazo de semanas y ha añadido que, generalmente, las vacaciones fuera de la comunidad autónoma no suelen ir más allá de dos semanas.