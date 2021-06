Asaja ve un "atropello" que aceituna negra quede fuera acuerdo arancelario entre EEUU y UE

Asaja Extremadura ha calificado como un "atropello" que la aceituna negra haya quedado fuera del acuerdo arancelario entre EEUU y la UE para los próximos cinco años.



A su entender, se trata de un acuerdo que se ve "empañado" por el mantenimiento del 35 por ciento del gravamen para este "producto estratégico" que se produce en el norte de Extremadura, y que supone un "agravio comparativo sin precedentes al castigarse un producto esencial" para la región.



Así pues, la organización agraria subraya que el campo extremeño ha acogido con "esperanza" el consenso alcanzado en Bruselas para una "inmensa mayoría" de sectores, que a partir de ahora no sufrirán el impuesto aduanero del 25% (vino embotellado, queso, aceite de oliva, productos del cerdo o los cítricos entre una larga lista de 113 categorías).



Pero, a través de una nota de prensa añade que es un "auténtico atropello" que la aceituna negra siga "sufriendo 'sine die' el castigo" de un arancel adicional del 35% desde el 1 de agosto de 2018 en un proceso distinto al resto de productos.



En este caso, EEUU impuso este "injusto y abusivo" arancel al considerar que las ayudas que recibía la aceituna de mesa negra procedentes de la PAC eran "ilegales" y causaban "daños" a dicho sector en la zona californiana, que acumula la mayoría de productores norteamericanos de este producto, también "estrella" en este país al ser "muy utilizado" en la elaboración de las pizzas, "muy consumidas" en EE.UU.



En este sentido, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hubiera tenido "al menos diez segundos más" en su "reunión bilateral de 29 segundos" con el presidente Biden para plantear al líder norteamericano la necesidad de llegar a un acuerdo también para la aceituna negra.



Un producto que se queda ahora como el único perjudicado tras sellarse esta "tregua" entre Bruselas y Washington por la disputa comercial entre Boeing y Airbus, que "tanto daño ha hecho a los productos agroalimentarios".



A colación de esto último, Asaja Extremadura recuerda que, ante la falta de acuerdo entre ambas potencias, el gravamen del 35% a este producto en EEUU se encuentra en vía judicial y que en enero de 2020 se consiguió una primera victoria en los juzgados, en concreto en el Tribunal Federal de Comercio Internacional de EEUU, que dio la razón a los productos españoles en el recurso interpuesto, aunque "la resolución definitiva todavía está por llegar".



Por eso, la organización agraria insta también a la Junta de Extremadura, ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez en defender a la aceituna negra, a "presionar" al Gobierno de España para que en próximos encuentros, como la visita a España de la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, se afronte este asunto "de una vez por todas", para que "un producto clave como motor económico del sector agrario extremeño no quede relegado y castigado sin culpa alguna".



Y es que, según la organización agraria, la aceituna negra soporta desde 2018 un descenso "muy preocupante" de las exportaciones al país norteamericano, con un "desplome anual" superior al 60% de las ventas que se producían antes de sufrir el canon del 35% añadido en los precios.