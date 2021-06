El PSOE "tiende la mano" para que haya estabilidad política en Badajoz

Ep.



El PSOE ha "tendido la mano" este martes para que la ciudad de Badajoz "pueda tener una estabilidad política necesaria para crecer", por lo que no va a ser "un obstáculo", sino que con su mayoría en el ayuntamiento de la capital pacense "bien gobernando o bien acompañando" ayudarán a que la localidad "sea un referente nacional".



Así lo ha asegurado el secretario provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, en rueda de prensa este martes en Badajoz antes del pleno extraordinario previsto en el ayuntamiento de la ciudad, en el que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, previsiblemente dimitirá de su cargo en virtud del acuerdo que alcanzó con Ciudadanos para alternarse a los dos años de legislatura.



"El PSOE de Extremadura y el PSOE de Badajoz han tendido y tienden la mano para que Badajoz pueda tener una estabilidad política necesaria para crecer", tras lo que ha reafirmado que "no se puede permitir que esta ciudad tenga un ayuntamiento pendiente de la voluntad de las minorías", ha señalado Lemus.



En este sentido, el secretario provincial socialista ha reconocido que no sabe qué ocurrirá durante el pleno de investidura que elija al nuevo alcalde "o quien sabe, la nueva alcaldesa", pero que sí puede anunciar que "pase lo que pase" el PSOE "en lo que queda de legislatura va a garantizar la estabilidad del Ayuntamiento de Badajoz, aportando, proponiendo y acompañando".



"No vamos a ser un obstáculo y con nuestra mayoría, bien gobernando o bien acompañando ayudaremos a que Badajoz sea un referente nacional", ha remarcado Rafael Lemus, al tiempo que ha matizado que el PSOE es un partido progresista, de ahí su intención de que "la ciudad más importante de Extremadura no solo lo sea de derecho, sino que también lo sea de hecho".



