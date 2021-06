Extremadura dispone el próximo curso de 687 nuevas plazas en 39 aulas de 0 a 3 años

De este modo, Extremadura pondrá en marcha tres aulas de un año, solo en los centros que disponen de espacio y ya tienen implantadas aulas de 2 años; también 28 aulas para alumnos de dos años y ocho aulas mixtas en zonas rurales de dos y tres años.



El modelo contempla la posibilidad de poner en marcha aulas de 1 año con una ratio máxima de 13 alumnos, aulas de 2 años con un máximo de 18 alumnos, aulas mixtas de 1 y 2 años con un máximo de 13 alumnos y aulas mixtas de 2 y 3 años con un máximo de 18 alumnos.



La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha dado a conocer estos datos tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, junto al secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya.



Gutiérrez no ha podido adelantar las 36 localidades en la que se ubicarán las 39 nuevas aulas hasta que no sea aprobado en Conferencia Sectorial de Educación, aunque este viernes haya sido negociado este tema con los sindicatos.



16 AULAS EN CÁCERES Y 23 EN BADAJOZ



La 39 nuevas aulas se distribuyen con 16 aulas en la provincia de Cáceres y 23 en la de Badajoz, teniendo un equilibrio no solo a nivel provincial sino también entre las zonas rurales y urbanas, con 18 aulas en cada una, ha destacado la consejera.



Para ello, se ha tenido en cuenta una serie de criterios y también la "sensibilidad" de la Junta de Extremadura para "no perjudicar" la oferta privada que existe en la región.



Así, se ha atendido sobre todo a las zonas con situaciones de "mayor vulnerabilidad", tanto en zonas urbanas como rurales, teniendo muy en cuenta los centros de atención educativa preferente y aquellas localidades con oferta insuficiente en estas edades, la disponibilidad de plazas y la escasa necesidad de obras de cara al próximo curso escolar para que la iniciativa fuera viable.



Además, ha subrayado que "el objetivo de la Junta de Extremadura es concienciar de la importancia de la matriculación de los niños y niñas en este primer ciclo de Educación Infantil porque defendemos que es un gran beneficio para el desarrollo integral de los alumnos y para las opciones del éxito educativo".



Por ello, ha reiterado que Extremadura "se está preparando" para poner en marcha las 687 nuevas plazas con una inversión de 6,2 millones de euros en el próximo curso escolar y a la espera de la próxima aprobación en Conferencia Sectorial y posteriormente en Consejo de Ministros.



ESCOLARIZACIÓN DE 0 A 3 AÑOS



La consejera se ha referido a la estrategia del Gobierno nacional de adelantar la escolarización de 0 a 3 años, algo que Extremadura comparte por lo que supone de "igualdad de oportunidades", de mejora en el "desarrollo integral" de los menores y en las opciones de éxito educativo en un futuro.



La región se acogerá a esta medida y está a la espera de que el Ministerio de Educación lo acuerde definitivamente en Mesa Sectorial, aunque la región ha sido ya informada de la distribución.



De este modo, para los próximos cuatro años, Extremadura pondrá en marcha 2.100 plazas gratuitas de 0 a 3 años, lo que supondrá una inversión de 20,9 millones de euros.



La consejera ha matizado que "nosotros tenemos que ir adelantando el trabajo, porque no sabemos con seguridad si podremos comenzar al mismo inicio del curso escolar en septiembre o unas semanas más tarde, dependiendo de cuando se apruebe en Conferencia Sectorial".

Respuesta a críticas

En relación a las críticas de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que ha sostenido que escolarizar a menores de 1 año en colegios es un "atentado" contra los derechos del niño y una "mala decisión", ha destacado que no ha llegado al registro el burofax al que alude dicha asociación.



Concretamente, ha mencionado que hay estudios que "demuestran el beneficio" de la escolarización temprana y, "a estas alturas, cuestionar este tipo de modelo, no corresponde".



Respecto a si la escolarización temprana perjudicaría a la empresas privadas, Esther Gutiérrez ha informado de que existen en Extremadura un total de 19.085 niños potenciales entre 0 y 3 años.



De ese total, escolarizados en centros públicos de la Junta o sostenidos con fondos públicos, hay 6.017 y en el ámbito privado, aunque la Junta no dispone de ese registro, según datos de los propios centros privados se ofertan 3.200 plazas.



Así, suponiendo que esas 3.200 plazas se cubrieran en su totalidad, si se unieran a las 6.017 plazas públicas, daría un total de más de 9.200 plazas, por lo que quedarían más de 9.900 niños sin cobertura.



Para la consejera, "ante los comentarios y ante el temor de que se va a atacar a la privada y de que se van a tener que cerrar negocios, hay para todos. Sí es verdad que es un objetivo universalizar la educación 0-3 y gratuita, por las oportunidades que brinda, y no está en peligro la parte privada, y este gobierno ha sido muy sensible a la hora de establecer los criterios y la distribución de las plazas".