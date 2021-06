En Extremadura, un total de 1.603 mujeres cuentan con órdenes de protección

En Extremadura, un total de 1.603 mujeres cuentan a día de hoy con órdenes de protección, al tiempo que se han celebrado hasta el momento 346 mesas de coordinación policial. Precisamente, alrededor de 600 de éstas permitieron en 2020 seguir de forma "exhaustiva" los casos de violencia de género por toda la Comunidad Autónoma.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha participado este jueves en la celebración de la Comisión permanente para la prevención y erradicación de la violencia de género, en la Casa de la Mujer de Badajoz, donde ha aseverado que "a pesar de todo lo acontecido este año y las dificultades que ha habido que enfrentar, la violencia de género ha tenido un papel primordial en la agenda del Gobierno".

Así pues, durante el año de pandemia todas las actuaciones relativas a violencia de género fueron declaradas "servicios esenciales" a través de un Plan de Contingencia que ha mantenido activo los mecanismos de prevención y respuesta ante los casos de violencia de género, a la vez que se ha reforzado la red de atención a las víctimas de explotación sexual o trata.

En Extremadura, hay 1.603 mujeres con órdenes de protección, de las que 686 son de la provincia de Cáceres y 917 en la de Badajoz, 19 de ellas en valoración de riesgo alto y ninguna en riesgo extremo a día de hoy. Cabe destacar que Badajoz es la localidad con más víctimas protegidas, 281, seguida de Navalmoral de la Mata con 66, según informa la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Del mismo modo, en el año 2020 se desarrollaron otras actuaciones destacadas en esta materia, como fue la nueva instrucción conjunta sobre el funcionamiento de las Unidades de Violencia en las Delegaciones y Subdelegaciones, que constituyen la Red Nacional de Unidades sobre la Mujer.

Igualmente se celebraron mesas de Coordinación Policial y Local por todo el territorio de manera online, una iniciativa que ha permitido hacer un seguimiento "exhaustivo" de la realidad de la violencia de género en distintas localidades extremeñas. En 2020 se celebraron 589 mesas de coordinación y en lo que llevamos de 2021 se han celebrado 346.

Cabe destacar asimismo la participación de cada vez más ayuntamientos extremeños en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema Viogen), al que ya se han incorporado los de Zafra, Mérida y Navalmoral de la Mata y están a punto de adherirse los de Don Benito, Villanueva de la Serena y Plasencia.

Además, se ha aprobado en 10 ayuntamientos el protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género, entre ellos Talarrubias, Valverde de Leganés, Puebla de la Calzada, Montánchez, Valdefuentes, Herrera del Duque, Castuera, Valdecaballeros, Fuenlabrada de los Montes y Granja de Torrehermosa.

"Hay que recordar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género va más allá de la dotación económica, trasladada a distintas instituciones para reforzar servicios, es un pacto que va más allá para alcanzar la meta de erradicar la violencia con medidas de prevención y a través de la educación", ha manifestado la delegada del Gobierno.

A este respecto, ha querido dar "una señal de esperanza": "no hacemos las cosas mal aunque los datos sean malos, las hacemos bien y tenemos muchos recursos, estamos aquí, no os quedéis calladas porque no estáis solas", al tiempo que ha manifestado su "preocupación" ante la subida de casos de agresiones sexuales, también reconocidas en la legislación como violencia de género "y que se están viendo incrementadas al igual que las víctimas de trata". "Todas relacionadas con la condición de ser mujer", ha remarcado.

Cabe recordar que la Comisión Permanente para la prevención y erradicación de la violencia de género está integrada por representantes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de la Fiscalía Superior de Extremadura, de la Delegación del Gobierno, de las consejerías de Educación y Empleo y Sanidad y Políticas Sociales, de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), del Colegio Oficial Profesional de Psicólogos de Extremadura, entre otras instituciones de la región y está presidida por la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

"REDOBLAR ESFUERZOS"

Precisamente, la titular extremeña de Igualdad ha expuesto la necesidad de "redoblar esfuerzos" para fortalecer los servicios de intervención inmediata y de emergencia, como son las Casas de la Mujer, y también los mecanismos de prevención para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género.

Previamente, Gil Rosiña ha atendido a los medios de comunicación y ha destacado la importancia de esta “reunión de trabajo” entre todas las instituciones que “tenemos una responsabilidad compartida en la lucha contra la violencia de género”.

Y es que, según ha sostenido, “ésta es una Comisión interdisciplinar, interadministrativa, interinstitucional” que tiene como fin “poner sobre la mesa todo lo que se ha venido haciendo durante este tiempo” en materia de violencia de género.

“Vamos a evaluar qué estamos haciendo, qué cosas son susceptibles de mejora y cómo podemos redoblar esfuerzos desde las administraciones para luchar contra esta lacra”, ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que en Extremadura hay más de 1.600 mujeres que disponen de una orden de protección activa y que “los cuerpos y fuerzas de seguridad evalúan cada día, cada hora y en cada rincón de Extremadura en el que hay una mujer que necesita de un recurso y de especial atención, vigilancia y evaluación permanente para preservar su vida”.

Respecto a la situación excepcional provocada por la pandemia del Covid-19, ha destacado la "diligencia y rapidez" del Gobierno de la Junta de Extremadura que puso en marcha durante el estado de alarma un plan de contingencia, disponiendo de las viviendas individualizadas ubicadas en la Casa de la Mujer de Cáceres, que “han permitido proceder a ingresos de urgencia preservando la salud y la seguridad del resto de las mujeres”.

Además, Gil Rosiña ha recordado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el instrumento “más valioso” que “hemos sido capaces de alcanzar en estos 43 años de democracia” en España, según informa la Junta en una nota de prensa.

“No hay precedentes de un acuerdo del conjunto de fuerzas políticas como lo fue el Pacto de Estado en el año 2016 y quienes ahora niegan la evidencia de la violencia de género, que lo diga y se salga”, ha subrayado.

En relación a esto último, ha resaltado la importancia de “seguir reafirmando la necesidad de mantener un Pacto de Estado que va más allá de quien esté en el ejercicio del poder y del Gobierno en cada momento” porque “tiene que pervivir más allá de lo que cambie el color del arco parlamentario”.

Al mismo tiempo, la consejera de Igualdad y portavoz ha señalado que desde la Junta de Extremadura “vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos para que el Pacto de Estado, un instrumento que tiene vocación transformadora, llegue al conjunto de la ciudadanía extremeña”, a través de la educación y la formación para prevenir la violencia de género, porque “nos interpela a todos los poderes del Estado”, ha concluido.

A esta reunión de la Comisión permanente para la prevención y erradicación de la violencia de género en Extremadura ha asistido también la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras.

TRATAR "EL PROBLEMA SOCIAL DESDE LA TRANSVERSALIDAD"

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, ha incidido en la importancia de tratar "el problema social" de la violencia de género desde la transversalidad, así como la creación de órganos judiciales especializados para acabar con dicha violencia.

Así, ha manifestado en relación tanto a la Comisión como el Protocolo Interdepartamental de Erradicación de la Violencia de Género que cuando se crearon tenían el objetivo de abordar "este problema que afecta a toda la sociedad" desde la transversalidad y con el compromiso de todas las instituciones.

Por tanto, con esta nueva reunión, según ha indicado, "nos ponemos de nuevo en camino", para continuar con el Pacto de Estado que incluye unas 200 medidas que habrá que ir implementando, y para avanzar en el Convenio de Estambul, suscrito por España en 2014 y que abre nuevas vías de la violencia de género, tal y como informa el TSJEx en una nota de prensa.

Por tanto, Tena Aragón ha subrayado que la violencia de género cobra también otras formas como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o la violencia económica, y que en todo este camino "apasionante como reto social que todos tenemos" el TSJEx y el Poder Judicial "va a estar, con un camino marcado hacia la especialización en atención a la mujer", concluye.