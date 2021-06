El PP solicita a la Junta "recortes cero" en la escuela rural de cara al curso 2021/22

Ep.



La portavoz de Educación del Grupo Popular en la Asamblea, Pilar Pérez, ha pedido a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que dé "marcha atrás" en su "voluntad política" de aplicar "recortes" en las plantillas funcionales en la escuela rural en la comunidad previstos, según ha indicado, en la Mesa Sectorial que tendrá lugar este viernes, día 11.



Así, ha pedido a la Junta "recortes cero" para la escuela rural extremeña, porque "si la consejería cierra unidades en los colegios públicos y suprime maestros en los colegios públicos no solamente está recortando la calidad educativa, sino que cerrando unidades lo que está haciendo es cerrar las puertas de esos colegios y cerrar los pueblos extremeños".



En este punto, ha advertido de que "con estos recortes de la Junta se está abundando en la desigualdad y en los agravios comparativos" entre los alumnos y las familias extremeñas, toda vez que si se aplican en zonas rurales se abunda en la despoblación, ha explicado.



Con ello, ante el "problema grave" de la despoblación en Extremadura, ha recalcado que el PP viene reclamando políticas "integrales" y "transversales", cuando en realidad la Junta "está haciendo todo lo contrario, con el recorte de servicios públicos en diferentes ámbitos que no frena la sangría de la despoblación", por ejemplo en el transporte en carretera, en materia ferroviaria o en servicios sanitarios y en la educación.



"¿Qué familia va a querer tener un proyecto de futuro en la región si se recortan servicios públicos? No va a haber familias que quieran estar aquí", ha espetado este jueves en la Asamblea en rueda de prensa Pilar Pérez, quien ha advertido de la pretensión, ha dicho, de la Administración educativa de aplicar de cara al próximo curso "recortes" en unidades y profesores en localidades como Tornavacas, Malpartida de Cáceres, Hervás, Casar de Cáceres o Medina de las Torres, entre otras.



Con ello, al igual que según ha indicado ha ocurrido en los últimos días con el CEIP de Palomero, ha solicitado a la Junta que dé "marcha atrás en los recortes que va a practicar en las plantillas de funcionamiento en el próximo curso escolar" en centros públicos extremeños, porque "rectificar es de sabios".



QUEJAS EN MUNICIPIOS



"Nos están llegando las quejas de muchos municipios extremeños", ha dicho, como Tornavacas, donde "también van a quitar un grupo, una unidad y un maestro y van a quedar el maestro con dos unidades", lo que "es poner la picota en el centro público, cerrando las puertas al futuro de la localidad".



También ha incidido en que por parte de la Junta habido "anuncios de recortes" en Malpartida de Cáceres, con "recortes de tres maestros y dos unidades"; así como en que en Hervás "los padres dicen que no todo es la ratio y que peligra la calidad de la enseñanza en el medio rural, porque la Consejería de Educación va a unificar a alumnos que cuatro años han estado separados, y les quitan una unidad y un maestro".



"Es fácil acertar. Aquí solamente hay que escuchar las peticiones de la comunidad educativa extremeña diciendo no a los recortes", ha espetado la diputada del PP, quien ha considerado que la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, "tiene una oportunidad de revertir esos recortes y de dar marcha atrás en la Mesa Sectorial de Educación" de este viernes.



Así, ha defendido que "en Extremadura hay que apostar por una educación de calidad, no una educación de cantidad que es lo que está haciendo la Junta, con unas ratios numéricas que son imposibles de cumplir con la despoblación" de la región.



"Con el apoyo del PP van a contar si lo que quieren es apostar por servicios públicos de calidad sin recortes, pero desde luego nos van a tener enfrente si se mantiene en los recortes que quieren aplicar en las plantillas funcionales del próximo curso", ha incidido Pilar Pérez, quien ha advertido de que "la voluntad política de Vara y Esther Gutiérrez es la de recortar, y con eso lo que está haciendo es recortar el futuro de Extremadura", ha espetado.