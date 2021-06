El programa de innovación sanitaria MedeA comienza su fase clínica en Extremadura

El programa MedeA de Implementación Clínica de la Medicina Personalizada en Servicios de Salud ha comenzado el estudio de los primeros pacientes esta semana con la participación de 55 investigadores en 26 servicios hospitalarios y centros de Atención Primaria de toda Extremadura.

En concreto, incluye Servicios Hospitalarios, Centros de Atención Primaria, y adicionalmente destaca la apertura como servicio pionero de la Consulta de Farmacogenética en el CICAB.

Así pues, tras la presentación pública en Sesión Clínica el pasado 1 de junio en Coria, los primeros pacientes atendidos han sido en el Área de Salud de Badajoz, en Oncología Médica, Urgencias y Atención Primaria, implementando las recomendaciones de las Agencias Española y Europea del Medicamento (AEMPS y EMA) y organismos internacionales.

De esta forma, la fase piloto incluirá pacientes tratados con medicamentos que pueden causar reacciones adversas importantes y en general pacientes con antecedentes de reacciones adversas, y la recogida de la información incluye su historial clínico, su tratamiento farmacológico y el estudio de su perfil genético para la elaboración de un 'Informe Farmacogenético personalizado' que estará disponible para el personal sanitario y el paciente en el sistema de historia clínica electrónica del SES, el JARA.

Cabe destacar que esta fase piloto consiste en la evaluación de la implementación antes de su extensión generalizada a distintos centros Extremadura, en lo que supone "un programa único por su visión integral, que tiene como objetivo la optimización de la prescripción y la evaluación de la seguridad de los medicamentos", según informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, el director científico y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, el doctor Adrián Llerena, ha asegurado que MedeA presenta varias innovaciones, como es un proyecto de prevención cuaternaria, que tiene como objetivo la prevención de reacciones adversas analizando el conjunto del tratamiento farmacológico e integrando la información genética junto a otra relevante de la historia clínica.

Así, se pretende "ajustar mejor el conjunto del tratamiento, está centrado en el paciente, no en el fármaco", ha incidido el doctor, que ha señalado que se visualiza el horizonte que visualizamos es una Medicina Personalizada, Preventiva, Predictiva, y Participativa, que pueda incorporar los últimos avances biotecnológicos, enmarcados en Salud Digital, donde los profesionales sanitarios y pacientes puedan disponer de la información para generar una terapéutica consensuada, en que la promoción de la salud y el paciente esté en el centro.

"En el siglo XXI la salud digital puede contribuir en gran modo a la implicación de los pacientes en la toma de decisiones sobre su tratamiento", ha señalado.

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

A su vez, según destaca el Ejecutivo regional, la implementación del proyecto requiere del desarrollo de herramientas específicas o plataformas tecnológicas capaces de integrar y analizar la información de cada paciente con el fin de optimizar esos tratamientos.

El desarrollo se realizará a través de Compra Pública de Innovación (CPI), sistema que ponen en marcha las administraciones públicas que manifiestan sus necesidades en materia de I+D+i para que las empresas innovadoras del sector puedan proponer soluciones.

De este modo, la herramienta generada por MedeA brindará a los profesionales sanitarios "un instrumento de interpretación automática del genoma que le ajustar la selección del fármaco", lo que a su vez redundará en la reducción de reacciones adversas, explica.

Cabe recordar que para el desarrollo de esta investigación se firmó un convenio de colaboración en noviembre de 2017 entre el Servicio Extremeño de Salud (a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El acuerdo se enmarca en las actuaciones del Programa Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) dentro del Programa Operativo Feder de Crecimiento Inteligente 2014-2020 (POCInt), que está cofinanciado por el Feder 2014-2020, y su objetivo fue establecer la colaboración para contribuir a la mejora de los servicios públicos, haciéndolo a través del fomento de la innovación empresarial, mediante el sistema de compra pública de innovación (CPI-2017-09- Medea-14).

El proyecto tiene un presupuesto total de 5.465.747 euros y se aplicará durante 2021 y 2022 en la fase de I+D y despliegue de las soluciones en el año 2024.

De esta forma, la fase inicial de este proyecto piloto se llevará a cabo en diversos centros de la Comunidad Autónoma, como el Hospital Universitario de Badajoz (CICAB Unidad de Farmacogenética, Oncología Médica, Neurologia, Urgencias, Cardiologia, Cirugia Hepatobiliar y Pancreática, Nefrologia, Digestivo); Hospital de Coria (Medicina Interna); Hospital Don Benito-Villanueva (Oncologia), Hospital de Llerena (Psiquiatria); Hospital de Mérida (Reumatologia), Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Nefrologia).

También en Atención Primaria (CAP Ciudad Jardin-A.S. Badajoz, CAP A.S. La Paz-Badajoz, CAP Trujillo- A.S. Cáceres, CAP Losar de la Vera- A.S. Navalmoral, ESM Llerena-Zafra, CAP Azuaga A.S. Llerena-Zafra) y el Plan de Salud Mental (CRPS-Badajoz, CRPS-Cáceres, CRPS-Don Benito, CRPS-Mérida, CRPS-Zafra).