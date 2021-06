La EBAU se inicia en Extremadura con "absoluta normalidad" en 19 sedes de ambas provincias

Ep.

La prueba de Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) ha comenzado este martes, 8 de junio, en Extremadura con "absoluta normalidad" en las 19 sedes dispuestas en ambas provincias.



La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura (UEx), Rocío Yuste, ha destacado que este martes se inicia en la región una nueva EBAU en pandemia, tras la del año pasado, y en la que participarán casi 5.700 estudiantes.



El primer examen será el de Lengua, que dará comienzo a las 10,00 horas, y como el pasado año en cada una de las jornadas se seguirán unas medidas de seguridad e higiene preventivas que son similares a las del curso anterior.



Así, como ha explicado Yuste, en la prueba de 2021 se ha podido reducir las distancias de seguridad entre alumnos de 2 metros a 1,5 metros y pasar de un aforo del 30 por ciento al 40 por ciento, aunque en casi todas las sedes se mantiene el 30 por ciento.



No obstante, una diferencia con respecto a la primera EBAU en pandemia es que los alumnos tendrán la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en todo momento.



EXAMEN CON "MÁS OPCIONES"



Los exámenes de la EBAU, al igual que los de la anterior, tendrán "más opciones" para los alumnos, así se tendrá una única propuesta de examen con diferentes opciones para elegir, tal según ha destallado Yuste.



Asimismo, ha explicado que las notas se podrán conocer en torno al 15 de junio y los días 21, 22 y 23 se podrán presentar las reclamaciones a las calificaciones.



Finalmente, la vicerrectora ha informado de que un total de 12 alumnos no han podido presentarse a esta convocatoria, ocho de los cuales por motivos relacionados con la Covid, bien por positivos o por confinamientos, mientras que otros cuatro por enfermedades justificables.



Esta docena de estudiantes tendrán que hacer los exámenes dentro de la convocatoria ordinaria pero en un plazo extraordinario, que será en los días 21 y 22 de junio.



Por su parte, el presidente del tribunal calificador de la EBAU, José Antonio Pariente, ha destacado que la entrada de los alumnos extremeños se ha producido según lo previsto, de forma escalonada por centros para evitar aglomeraciones.



Asimismo, ha destacado que entre correctores de exámenes, miembros de tribunal, personal de administración y servicios se podría llegar a una cifra unas 400 personas distribuidas entre todas las sedes.



También, a preguntas de los medios, Pariente ha indicado que este año, a diferencia del pasado, no será necesario poner los exámenes en cuarentena, aunque, en cualquier caso, ha apuntado, los participantes en la EBAU disponen de geles hidroalcohólicos en todas las aulas para aquellos que quieran hacer uso de ellos.