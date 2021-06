Creex ve que ampliación de horarios hasta las 2 es "medida adecuada, necesaria y sensata"

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha apuntado que la medida de ampliación de horarios para los locales de ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada es "una medida adecuada, necesaria y sensata".

Y es que "igual que cuando estábamos en datos malos de la pandemia fuimos sensatos y asumimos todas las restricciones que se impusieron, ahora estos datos de contagios, presión hospitalaria y fallecimientos creo que justifican que se flexibilicen las medidas y se vaya progresivamente ampliando el horario", ha señalado en nota de prensa el secretario general de la patronal, Javier Peinado.

En concreto, según ha recordado, la Creex ya pidió la semana pasada esta ampliación con el fin de apoyar a las empresas del ocio nocturno, que están pasando por una situación "muy difícil": "las cifras de la pandemia lo avalan, y debía darse el paso; ahora también creemos que, de seguir esta progresión, junto con el avance de la vacunación, podría plantearse a final de mes ampliar el horario hasta las 3".

El objetivo es llegar "cuanto antes" a la normalidad, "que no es solo un anhelo, sino una necesidad, porque el 'timming' de la crisis se ha desbordado, y los recursos a nivel público y privado ya no dan más de sí", ha afirmado Peinado, quien añade que la salud es el primer valor a proteger, pero creen que, con la progresión de la campaña de vacunas, se tiene que ir pensando "no ya en relajar las restricciones, sino en eliminarlas".

En todo caso, "esta eliminación sería progresiva, permitiendo gradualmente más aforo y mayor franja horaria como ya se está haciendo, por lo que aplaudimos estas medidas", ha señalado, junto con que todo ello "no debe hacer olvidar" que las ayudas pendientes a las empresas deben activarse "ya", y llegar "de forma efectiva y directa, en tiempo y forma", dado que "son necesarias para sostener las empresas y el empleo, que es sostener la calidad de vida, el estado de bienestar y la generación de riqueza", concluye.