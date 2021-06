La edad media del diagnóstico de la Covid-19 en Extremadura es de 37 años actualmente

Ep.



La edad media del diagnóstico del coronavirus en la comunidad autónoma de Extremadura es, en estos momentos, de 37 años, un hecho que debe "importar".



Así se ha pronunciado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien ha reconocido que aunque se está disminuyendo la incidencia en un gran tramo de la población hay otro que está creciendo, como es el joven.



En su comparecencia a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea, Vergeles ha recordado que en la primera ola de pandemia la edad media del diagnóstico era 62,9 años.



También ha apuntado que la cifra de edad media del ingreso es en estos momentos de 56 años frente a los 73 del inicio de la pandemia; los ingresados en UCI tienen una media de 42 años frente a los 64,5 de la primera ola o que la que la edad media de los fallecidos es de 61 años frente a los 82,7 años del principio.



Otro factor en el que la región ha descendido es el referido a las tasas de hospitalización, pasando de 125,3 por 100.000 habitantes a los 38,3 en estos momentos, mientras que la tasa de ingreso en UCI ha pasado de 11,05 a 4,40 o la tasa de letalidad, que ha pasado de un 10,29 por ciento a un 0,73 por ciento.



"Se ha podido ir el estado de alarma pero no se ha ido el virus, el virus sigue aquí con nosotros y por lo tanto tenemos que seguir adoptando medidas de prevención", ha reafirmado.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE EXTREMADURA



En su comparecencia para abordar la situación de la pandemia en Extremadura, el consejero de Sanidad ha tenido un mensaje de agradecimiento a la sociedad y a los profesionales que han permitido estar en una situación que hay que seguir mejorando pero que ha evolucionado "de forma importante", un hecho que no es fruto de una persona en concreta sino del trabajo colectivo, ha apuntado.



En cuanto al nivel de alerta, Extremadura está en un nivel 1 por la cifra de incidencia acumulada que presenta, aunque en el resto de indicadores está en nivel bajo o nueva normalidad.



De este modo, la incidencia acumulada de Extremadura a los 14 días es de 74 casos por 100.000 habitantes frente a los 118 casos de media nacional, mientras que a los siete días es de 34 casos frente a los 54 de la media del país.



También, la razón de tasas es en Extremadura de 0,46, por lo que, salvo que ocurra una incidencia epidemiológica que nadie desea, ha dicho el consejero, la tendencia debería ser a la baja en los próximos días.



José María Vergeles también ha reconocido que hay "desigualdad" en cuanto a las áreas de salud de Extremadura, ya que dos de ellas, Llerena-Zafra y Badajoz, están por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes.



En ambas, el SES tiene una "especial intención" de seguir trabajando "intensamente" para detectar todos los casos y que se puedan bajar las cifras de incidencia, algo que ha hecho de "forma excepcional" el área de Plasencia, a la que ha trasladado su "máxima felicitación".



LA INCIDENCIA DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS ESTÁ POR DEBAJO DE 20 CASOS



El consejero extremeño ha destacado que la incidencia del coronavirus en las personas mayores de 65 años está a los 14 días por debajo de los 20 casos por primera vez, una cifra que evidencia que la vacunación está haciendo "los efectos deseados".



Asimismo, ha recalcado Vergeles que la región continuará con la estrategia de "adelantarnos al virus" haciendo pruebas de detección de la infección, que están arrojando un porcentaje de positividad del 2,4 por ciento.



En este sentido, esta política está permitiendo diagnosticar más de un 70 por ciento de casos asintomáticos en el momento del diagnóstico, una "buena noticia" que permite un sufrimiento menor de los enfermos y una ocupación hospitalaria que va en disminución.



VACUNACIÓN



Respecto a la vacunación, José María Vergeles ha recalcado que, hasta la fecha, se han administrado 707.704 dosis. Así, con la primera dosis están vacunados más de 461.000 personas, pasando con ello la "barrera psicológica" del 50 por ciento de las personas candidatas a vacunar. Por su parte, con dos dosis, está vacunada el 29 por ciento de la población.



En mayores de 60 años el porcentaje en mayor, y en primera dosis se tiene vacunado al 100 por cien y al 69,4 por ciento con pauta completa, mientras que de 50 a 59 años se ha vacunado al 81 por ciento del total de la población, habiendo áreas de salud que este viernes comenzarán la vacunación de las personas entre 49 y 40 años.



A lo largo del mes de junio, Extremadura recibirá al menos más de 376.000 vacunas, lo que sitúa a la región en un escenario de cobertura vacunal "ajustado" a la intención de llegar al 70 por ciento de población inmunizada en los próximos meses.



ACUERDOS DEL CISNS



Finalmente, el consejero extremeño ha informado a los diputados de los acuerdos alcanzados este pasado miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que se ratificó el acuerdo incorporar Janssen como una de las vacunas con las que se puede inmunizar a la población comprendida entre 49 y 40 años.



De igual forma, ha dicho, se aprobó una declaración de actuaciones coordinadas en materia de educación y otra en materia sanitaria, que incluye, entre otras medidas, la recuperación del ocio nocturno como máximo hasta las 03,00 horas de la madrugada, aunque de forma inicial se empezará por las 02,00 horas como máximo.



De igual forma, se abordaron la celebración de eventos multitudinarios no previstos y la derogación de la declaración de actuaciones coordinadas en materia de residencias, con lo que los residentes podrán conseguir un mayor número de visitas y salidas terapéuticas.



Por otro lado, se ha referido a continuar con la elaboración del estudio de seroprevalencia, que ha sido "referencia mundial", y ha añadido que la próxima oleada se llevará a cabo cuando la población española esté vacunada en un 70 por ciento.