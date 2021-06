Creex atribuye el "buen dato" del empleo al "rebote natural" de la economía

La Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) ha señalado que el "buen dato" del paro registrado en mayo se debe a un "efecto rebote natural" de la economía, en tanto que no han mejorado ni el entorno del mercado laboral ni la capacidad productiva.



No obstante, el secretario general de la patronal empresarial extremeña, Javier Peinado, espera que esta tendencia se vaya consolidando y no ocurra "como el año pasado, donde tras un ciclo en verano que parecía que estábamos saliendo, llegó el otoño y la situación de la pandemia nos hizo caer de nuevo".



Por tanto, se trataría ahora de consolidar los avances y que el "ritmo de recuperación se incremente", porque hay "mucho tejido productivo dañado tras meses de descenso continuo de la actividad", que se necesita ir "reconstruyendo".



En este sentido, ha señalado que el "desafío" se encuentra en "aprovechar al máximo" los anunciados fondos europeos y nacionales de modo que "sirvan para acometer de una vez el cambio real" en el modelo productivo de la comunidad, según informa en una nota de prensa.



CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA



Así, más allá de los datos estacionales que marcan un incremento del empleo en sectores como agricultura o servicios, Peinado ha puesto el foco en la "buena evolución" de sectores como la construcción y la industria.



Así, pone como ejemplo sectores que han estado paralizados o casi, con una "fuerte retracción de la demanda", y que ahora pueden recuperar "al menos parte de lo perdido", como es el caso de aquellas familias que habían aplazado la decisión de comprar una casa o un coche y que ahora pueden replanteárselo "aprovechando además los ahorros que les han generado estos meses de parón", explica.



Por el contrario, hay sectores como la hostelería donde esto es "imposible", porque "lo perdido no se recupera", ya que "si alguien no ha salido a cenar porque los establecimientos estaban cerrados, ahora no va a cenar cuatro veces al día".



En este sentido, señala que estos sectores y los vinculados a ellos, necesitan un "tratamiento especial por ser los que peor lo han pasado y los que más problemas tienen para recuperarse".



Con respecto a la Construcción, ha señalado que se trata de un sector que venía "de una crisis donde estuvo fuertemente demonizado", pero ahora hay que ser "realistas" y "aprovechar el repunte", ya que no se puede "desperdiciar ningún ámbito de negocio, y para levantar la economía, la construcción y lo que hay de industria "tienen que ser tractores".



AMPLIACIÓN DE HORARIO NOCTURNO



Por otro lado, sobre la posible ampliación de los horarios hasta las 2,00 horas de los locales de ocio nocturno, Peinado reitera que es una medida que vienen reclamando: "hay que dar esos pasos, porque si no lo hacemos nunca sabremos realmente en qué medida estamos controlando la pandemia, y necesitamos saberlo" ha señalado, si bien reconoce que pueden incrementarse los riesgos de contagio en "determinadas franjas de edad".



No obstante, insiste en que "hay que ir probando, porque lo que no es viable es mantener eternamente la actividad paralizada, por los empleos y empresas que dependen de ello, por su incidencia en otro sectores y por el efecto en el propio estado de ánimo general".



Por ello, propone ampliar ahora hasta las 2,00 y, si la cifra de contagios sigue una evolución "aceptable", plantear a la vuelta de un mes una ampliación hasta las 3,00 horas.



De este modo, se darían "pasitos adelante", siempre manteniendo las medidas de seguridad, sobre lo cual remarca que nadie puede "dudar" a estas alturas de que "empresarios y trabajadores están teniendo un comportamiento ejemplar, poniendo todo de su parte". Lo deseable es que también la responsabilidad personal se mueva en el mismo sentido", concluye.