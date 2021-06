El PP cree que no hay que sacar "pecho" por la bajada del paro en Extremadura

Ep.

El portavoz de Empleo del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Javier Cienfuegos, ha pedido al PSOE que no saque "pecho" por la bajada del paro experimentada en mayo en la comunidad, en tanto que el mercado laboral en la región "sigue estando muy perjudicado".



Así, ha incidido en que para analizar los datos de paro conocidos este martes hay que tener en cuenta que en su tasa interanual hace un año por estas fechas los ciudadanos se encontraban confinados por la pandemia de la Covid-19 y que, por tanto, habría que tener en cuenta otras comparativas con años anteriores, a su juicio.



"Esperamos y deseamos que el PSOE no venga a celebrar ni a sacar pecho de los datos de paro, porque queremos remarcar que venimos de una pandemia, hace un año estábamos encerrados todos en casa, estaba el país parado, la gente no podía trabajar, y hace un mes prácticamente igual", ha espetado Cienfuegos en rueda de prensa este martes en la Asamblea.



Así, ha recalcado que en la actualidad se está en una situación de "post-pandemia" y que, sin saber "el tiempo que vamos a estar" en la misma, los datos de desempleo dados a conocer este martes "no son brotes verdes ni son crecimiento de empleo, sino que el mercado laboral extremeño sigue estando muy perjudicado".



Al respecto, ha remarcado que el PSOE no debería "sacar pecho" de una bajada del paro en mayo cuando "si uno vive y habla con asociaciones, familias, y ve cómo lo están pasando (los conocidos este martes) no son los datos que estamos conociendo hoy".



En este sentido, y para "poner la realidad sobre la mesa", ha recordado que Extremadura tiene 17.000 contratos menos que hace dos años, y hay 400 autónomos menos desde 2015; tras lo cual ha reiterado la petición del PP de que en la región se articulen otras políticas activas de empleo diferentes a las actuales para aprovechar "los vientos fuertes" cuando lleguen tras la pandemia.



"Si seguimos haciendo lo mismo, las mismas políticas activas de empleo que hasta ahora para revertir esta situación, cuando lleguen los vientos fuertes a todo el país Extremadura no va a estar preparada para aprovechar lo que se nos viene", ha advertido Cienfuegos.