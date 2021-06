Vara aboga por ir "poco a poco eliminando la obligatoriedad de las mascarillas"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por "ir poco a poco, progresivamente eliminando la obligatoriedad de las mascarillas", tras lo que ha apuntado que sería "un disparate que se adoptaran decisiones diferentes en un sitio y en otro".



Así, el presidente extremeño se ha mostrado convencido de que esa diferencia entre territorios "no va a ser, porque no debe ser", tras lo que ha defendido que este debate se celebre en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, y "será allí donde decidamos todos".



En cualquier caso, y a pesar de esta eliminación progresiva de las mascarillas, Fernández Vara ha asegurado desconocer si esta eliminación será "para siempre", ya que "si las mascarillas ha conseguido hacer desaparecer la gripe, y las bronquitis en los niños, bien haríaamos en plantearnos si no debemos, a lo largo del próximo invierno, volver a ver la posibilidad de usar mascarillas".



Y es que a su juicio, esta herramienta "salva muchísimas vidas", tras lo que ha recordado que "tanto daño ha hecho la Covid, que nos hemos olvidado de las decenas de miles de personas a las que mató la gripe, y a lo que incapacitó durante tiempo".



Por eso "bien hariamos en no adelantarnos a los acontecimientos", ha señalado Fernández Vara, quien ha instado a "ser prudentes", ante lo que "la respuesta mejor es la más equilibrada, y eso es ir tomando decisiones de manera mesurada a medida que vayamos mejorando".



En ese sentido, ha señalado que "ahora que todo el mundo habla de quitar mascarillas", Fernández Vara "no descartaría que en un momento dado, como sociedad, valorarámos la posibilidad de que, si hemos acabado con la Covid, por qué no intentamos acabar con la gripe", algo que ahorraría mucho dinero a las empresas, muchas vidas, y muchos recursos a los hospitales.