Carlos Latre, Lluis Homar, Ana Belén y Pablo Carbonell, en el Festival de Mérida 2021

El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto al Director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, han presentado la programación de la 67 Edición, subrayando que, en el desarrollo de la misma, tal y como sucedió el año pasado, se cumplirán los protocolos de salud pública que estén establecidos.

Durante su intervención, Fernández Vara ha recalcado que esta no es una edición cualquiera, subrayando el esfuerzo que se hizo el año pasado, en plena pandemia, con un Festival más corto y que no registró ninguna incidencia; en esta ocasión, el trabajo no ha sido menos, sino todo lo contrario superando obstáculos.

Mientras, Jesús Cimarro ha recalcado que, en este momento, con la esperanza puesta en la vacuna para acabar con el virus, "proponemos hacer un parentesis, aprovechar el bálsamo de la cultura" y, con el lema de esta edición, ha invitado a que se pare el tiempo y se venga a Mérida y disfrute del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Cabe señalar que, en la programación, destaca la vuelta a la arena del Teatro Romano de "Gofus de Roma", el que fue un gran éxito de la 39 Edición del Festival, en julio de 1993, interpretado por Javier Guruchaga y Gabino Griego, regresa este agosto de 2021, estará encabezado por incomensurable Carlos Latre.

Entre los protagonistas de este año, junto a Latre, Ana Belén, Lluis Homar, El Brujo, Pablo Carbonell, Daniel Holguín, Cándido Gómez, Carolina Rocha, Victor Ullate Roche, Alejo Sauras, Mina El Hammani, Paula Iwasaki y María Garralón.

De esta forma, del 25 de junio al 22 de agosto, habrá 99 representaciones teatrales tanto en el Teatro Romano de Mérida, como en las extensiones de Cáparra, Medellín y Regina, así como en distintos emplazamientos de la capital extremeña; 10 proyecciones de cine; 2 conciertos; 27 talleres y cursos; 9 conferencias; dos encuentros con más de 15 actividades diversas y 4 exposiciones en el MNAR, en la sede del festival y, por primera vez, en la Casa de la Cultura de Santiponce (Sevilla).

La 67 Edición del Festival comenzará el 25 de junio con el Concierto del Grupo de Ciudades Patrimonio, a cargo de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y, según ha explicado el alcalde de Mérida y Presidente del GCPH, Antonio Rodríguez Osuna, coincidirá con la Asamblea Anual del GCPH y, el evento contarácon la presencia de la Reiña Doña Sofia y que será retransmitido por La2 de TVE.

Tras ello, el espectáculo ‘From Bach to Radiohead’ de la Orquesta de Extremadura ‘Los dioses y el dios’, de Rafael Álvarez El Brujo; ‘Antonio y Cleopatra’,de William Shakespeare en versión de Vicente Molina Foix, dirigido por José Carlos Plaza; ‘Mercado de amores’, de Plauto y Eduardo Galán, dirigida por Marta Torres; ‘Hipatia de Alejandría’, de Miguel Murillo dirigida por Pedro A. Penco; ‘Golfus de Roma’, de Stephen Sondheim, dirigida por Daniel Anglés; ‘Edipo’, de Paco Bezerra, dirigido por Luis Luque; y, ‘Las suplicantes’, de Silvia Zarco, dirigida por Eva Romero,

En detalle

El 25 de junio tendrá lugar el concierto del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a cargo de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía dirigida por Jordi Francés, con Eva Rabchevska (violín) y Willard Carter (violonchelo) como solistas, que interpretarán piezas de Johannes Brahms y Robert Schumann.

El 26 de junio la cita es con la Orquesta de Extremadura, que tendrá como director y violín solista a Michael Thomas y como invitados a Juan Francisco Padilla (guitarra) y Rubén Rubio (guitarra y viola de gamba), que junto al tenor José Manuel Zapata interpretarán el espectáculo From Bach to Radiohead, un paseo musical desde el siglo XVII a nuestros días.

El domingo 27 de junio, Bienvenidos a España (Making DOC Producciones), una película documental de Juan Antonio Moreno, que recorre el periplo de un grupo de inmigrantes en su tránsito hacia la integración en España, y hace escala en Extremadura.

El 30 de junio llega el teatro al escenario principal del festival con Los dioses y el dios, de Rafael Álvarez El Brujo. Escrito, dirigido e interpretado por él, este monólogo es una reflexión libre a partir de la obra Anfitrión, de Plauto, que estará en cartel hasta el 4 de julio (coproducción del Festival de Mérida con la Compañía de Rafael Álvarez El Brujo).

Del jueves 8 de julio al domingo 1, la coproducción del Festival con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare en versión de Vicente Molina Foix, protagonizada por Ana Belén, Lluís Homar, Ernesto Arias, Israel Frías, Javier Bermejo, Fernando Sansegundo, Olga Rodríguez, Elvira Cuadrupani, Rafa Castejón, Carlos Martínez-Abarca, Luis Rallo y José Corbetera a las órdenes deJosé Carlos Plaza.

Luego, el humor ácido de Mercado de amores, de Plauto y Eduardo Galán, con Pablo Carbonell, Victor Ullate Roche, Francisco Vidal, Ania Hernández, José Saiz y Esther Toledano, dirigidos por Marta Torres, del 14 al 18 de julio (coproducción del Festival con Secuencia 3, Saga Producciones, Teatro de Malta, Summum Music y Hawork Studio).

El teatro extremeño regresa con el estreno de Hipatia de Alejandría, de Miguel Murillo, dirigida por Pedro A. Penco y protagonizada por Paula Iwasaki, Daniel Holguín, Alberto Iglesias, Guillermo Serrano, Pepa Pedroche, José Antonio Lucia, Rafa Núñez, Juan Carlos Castillejo, Francis Lucas y Gema González, del 21 al 25 de julio (coproducción del Festival de Mérida con De Amarillo Producciones).

Golfus de Roma, el musical de Stephen Sondheim, protagonizado por Carlos Latre, encabezando un largo reparto de músicos, cantantes y bailarines (Diego Molero, Eva Diago, Eloi Gómez, Frank Capdet, Meritxell Duró, Ana San Martín, Iñigo Etayo, OriolO, Xavier Mestres, entre otros), y dirigido por Daniel Anglès, estará en el escenario del Teatro Romano de Mérida del 29 de julio al 1 de agosto y del 3 al 8 de agosto (coproducción del Festival de Mérida con Focus).

La tragedia vuelve con Edipo, de Paco Bezera dirigida por Luis Luque y protagonizada por Alejo Sauras, Jonás Alonso, Julia Rubio, Mina El Hammani, Álvaro de Juan, Jianyin Li, Alejandro Linares y Andrés Picazo; el mito clásico nos sorprenderá con esta nueva versión del 11 al 15 de agosto (coproducción del Festival con Pentación Espectáculos y el Teatro Español).

Las suplicantes, versión libre de Silvia Zarco sobre las obras homónimas de Esquilo y Eurípides, marcarán el cierre del Festival, del 18 al 22 de agosto. Este espectáculo, de factura y producción extremeños, está protagonizado por Carolina Rocha, Cándido Gómez, David Gutiérrez, Eduardo Cervera, María Garralón, Valentín Paredes, Rubén Lanchazo, Javier Herrera y la cantaora Celia Romero, bajo la dirección de Eva Romero (coproducción del Festival con Maribel Mesón).