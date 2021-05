Cs: Es "inaceptable" que se presione con segunda dosis de vacuna "que no quieren"

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha calificado de "inaceptable" que se presione a los ciudadanos que han recibido una primera dosis de AstraZeneca para que reciban la segunda dosis de Pfizer, "cuando no quieren".

Así, Salazar ha defendido que cuando una vacuna se crea se hace para que se administre con la pauta completa "no podemos venir a cambiar ahora las normas del juego única y exclusivamente porque no hemos hecho bien el trabajo y no tenemos las dosis suficientes de AstraZeneca o tenemos miedo de que se nos caduquen las de Pfizer que tenemos".

"Es rastrero lo que se está haciendo jugando con el miedo y la incertidumbre de tanta gente en Extremadura", ha criticado el portavoz de Cs Extremadura al mismo tiempo que ha recomendado al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que se ponga del lado de los extremeños "y no tolere la actitud inaceptable del gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha subrayado que se está volviendo a ver a un Vergeles "superado" y ha señalado que aunque la formación naranja no va a pedir su dimisión sí le reclama que "cumpla con su trabajo y esté a la altura de los ciudadanos y "deje el lucimiento en las redes sociales y en las ruedas de prensa para trabajar de verdad".

Junto con ello, ha matizado que "estamos viendo a un PSOE a disposición del PSOE nacional. Cuando creíamos que Vara iba a estar al lado de los barones socialistas como Lambán o Page vemos cómo se queda en la equidistancia en el tema de los indultos a los políticos del procés".

Por ello, ha preguntado qué van a pensar los extremeños "leales con su país" que se levantan cada día para ayudar a construir a este país "si ven que se ofrecen unos indultos a aquellos que han intentando romper España y no solo no se arrepienten sino que dicen que lo volverán a hacer".

Así, Salazar ha recordado que habrá una manifestación en Colón por España y "porque no se lleve a cabo esta atrocidad" y ha invitado al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, a que asista "y defienda los derechos de aquellos a los que representa y no se incline ante el presidente de la nación".

Por otro lado, el coordinador de la formación naranja ha hecho mención a la propuesta del presidente del PP, José Antonio Monago, sobre que Extremadura tenga un régimen fiscal especial.

"Nosotros creemos que esto es necesario y así lo llevamos reflejando en nuestros programas desde 2015, no es nuevo para nosotros, pero hay que eliminar que sea un régimen fiscal especial para Extremadura", ha advertido.

En este sentido, ha explicado que "nada le gustaría más a los que quieren romper España que los extremeños también se sintieran especiales", añadiendo que Extremadura no quiere un régimen fiscal por ser extremeños sino "un régimen fiscal especial por ser la comunidad con los peores indicadores y cuando abandonemos esos indicadores dejemos de tener ese régimen fiscal".

Finalmente, Salazar ha trasladado que en la mañana de este lunes se ha consumado en Peraleda de San Román la inclusión de Ciudadanos en el gobierno de la población.

Y, ha concluido que, "a pesar de que muchos piensan que Ciudadanos no cuenta y quieran darnos por muertos una vez más Ciudadanos en Extremadura sigue demostrando que ha venido con una sola intención: ser útil a los ciudadanos y ser capaz de pactar a uno y otro lado".