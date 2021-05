PSOE reclama a PP y Podemos que "pidan perdón" a concejales acusados vacunarse ilegalmente

Ep

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha considerado que PP y Podemos deben pedir perdón a estos ediles, "para intentar restablecer todo el año a su honor, a su imagen y a sus familiares, que han causado en los últimos meses".



"¿Quién va a recuperar su honor?", ha planteado González en rueda de prensa en Mérida tras conocer que un juzgado ha archivado la denuncia presentada contra el concejal socialista de Olivenza Ramón Jiménez por presunta vacunación ilegal, al igual que ha ocurrido con una edil de Plasencia.



González ha lamentado que el pasado mes de enero "se inició una cacería por parte de Unidas por Extremadura y del PP, insinuando que había concejales socialistas que se habían vacunado, no porque estuvieran trabajando en residencias de mayores, sino porque eran socialistas.



Sin embargo, "hoy el juzgado está dándole la razón a esos compañeros que se vacunaron porque efectivamente estaban tratando con mayores, no porque fueran socialistas", tras lo que ha señalado que estos ediles "durante estos meses lo han pasado mal sin tener culpa ninguna", por lo que ha reclamado que pidan perdón, ya que "en política no todo vale".



SEGUNDA DOSIS DE PZIFER



Respecto a las personas menores de 60 años vacunadas con una primera dosis de AztraZeneca, Juan Antonio González ha defendido que, de acuerdo a los estudios científicos, "no hay ningún problema en que se inocule una segunda dosis con la marca Pfizer", tras lo que ha instado a "no hacer caso" a "ciertas redes sociales, rumorología o ciertos gurús que hablan de efectos secundarios".



A preguntas de los periodistas sobre este caso, González ha recorado que "el PSOE dirá lo que digan los estudios científicos", tras lo que ha recordado que éstos "dicen que no hay ningún tipo de problema en inocular la segunda dosis con Pfizer".



En cualquier caso, y para aquellos que tienen dudas, el portavoz socialista ha recordado que recordado que los ciudadanos afectados pueden solicitar la segunda dosis de AstraZeneca, pero ha aclarado que "no hay ningún problema en ponerse la segunda dosis de Pzifer".



Finalmente, González ha valorado que "la ciencia ha sido capaz en un año de tener una vacuna que nos hace inmunes", tras lo que ha recordado que el PSOE siempre ha defendido que "la ciencia era el camino para resolver el virus".



PRORROGA DE LOS ERTE



Finalmente, González ha recordado que este lunes entra en vigor una nueva prórroga de los ERTE, acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, y que se extenderá hasta el próxima 30 de septiembre, así como de la prestación por cese de actividad para los autónomos.



El portavoz socialista extremeño ha valorado que se trata de una "buena noticia", ya que tanto los ERTE como la prestación para autónomos "han supuesto una herramienta de protección social" que el Gobierno de España "puso en marcha para que se pudiera mantener empleo, tanto de los trabajadores como negocios de los autónomos".



Así, ha destacado que los ERTE "en Extremadura han ayudado a 52.000 trabajadores extremeños, y en la actualidad son más de 8.000 los trabajadores que todavía están en ERTE", mientras que prestación por cese de actividad "ha ayudado en este último año a más de 40.000 autónomos de la región".



En ese sentido, ha resaltado que el Gobierno central "ha invertido en Extremadura, tanto en ERTE como en prestación por cese de actividad para autónomos y en prestación por desempleo, más de 690 millones de euros", ha señalado González, quien ha valorado que "nunca antes un Gobierno invirtió tanto en protección social como lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en Extremadura", y que "es clave para poder iniciar la recuperación económica y del empleo", ha concluido.