Junta y agentes sociales firman el Pacto por la Igualdad de Género de Extremadura

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado este jueves el Pacto por la Igualdad de Género de la Comunidad Autónoma con los agentes sociales (UGT, CCOO y Creex), un documento que tiene "mucho de especial" porque va a suponer abrir un camino basándose en "el diálogo y la concertación social".

En concreto, la rúbrica del documento ha tenido lugar en la sede de la Presidencia, en Mérida, y a la misma también han asistido las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patrocinio Escobar y Encarna Chacón, respectivamente, así como el secretario de la patronal, Francisco Javier Peinado, y la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña.

Así pues, tras la firma, el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que el feminismo “es una actitud que marca clarísimamente el siglo XXI”, puesto que además de los valores “inalterables” que proceden de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad), ahora hay que sumar otros como el feminismo, la plena inclusión y la ecología.

De este modo, el máximo mandatario extremeño ha señalado que este pacto “tiene mucho de especial”, no solo porque es la primera vez que se suscribe, sino porque supone abrir un camino “por el que nos comprometemos a transitar desde el diálogo y la concertación social”.

El presidente autonómico también ha señalado que la firma de este acuerdo tiene que ver con una forma de trabajar, haciendo de la concertación una “vocación permanente” en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda para la Reactivación Social y Económica que se firmó hace un año.

Y es que para Fernández Vara, la igualdad de género es una “política clarísimamente transversal” y no debería ser necesario hacer un pacto de esas características porque debería estar presente en todos los pactos, pero, al mismo tiempo, se ha mostrado satisfecho de que el inicio que marcó la Cuarta Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas “tenga aquí su plasmación”.

ESTRATEGIAS Y MODIFICACIÓN LEGISLATIVA

De ahí que este pacto, según sus palabras, supone marcar un camino presidido por tres hitos, el primero de los cuales será la estrategia de conciliación y corresponsabilidad, que ha definido como “una suma de muchas cosas” pero que supone también un cambio cultural que se tiene que ir produciendo poco a poco.

El segundo eje del pacto es la estrategia de igualdad salarial, un aspecto en el que ha llamado la atención sobre los últimos datos de EPA que reflejan un diferencial de 10 puntos entre el paro masculino y el femenino, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, Fernández Vara ha manifestado que “si consiguiéramos” igualar el paro femenino y el masculino sería bueno para el conjunto de la sociedad porque habría mucho menos paro y más crecimiento económico y mayor riqueza.

Al mismo tiempo, el presidente extremeño ha insistido en la necesidad de seguir avanzando para reducir la brecha salarial en Extremadura, que se sitúa en torno al 17 o 18 por ciento, lo que nos recuerda que hay “nichos” de desigualdad salarial que son “difíciles de vencer”.

Por su parte, el tercer hito, según ha explicado Fernández Vara, es la revisión de la Ley de Igualdad, aprobada hace diez años pero que, tras los cambios que se han producido durante ese período, “es como si tuviera treinta”. Para ello se ha previsto un calendario de actuaciones que permitirá que para fines del año 2022 pueda estar consolidada la modificación legislativa.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo regional también ha anunciado que en los próximos meses se empezará a trabajar en la implementación de las primeras medidas de las estrategias marcadas.

Por otra parte, el presidente de la Junta ha reiterado la necesidad de seguir luchando contra la violencia de género y ha recordado que “sigue habiendo mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres”, y, mientras esto sea así, ha añadido, tenemos que estar “permanentemente replanteándonos las estrategias” para seguir mejorándolas.

"PUNTO DE PARTIDA" PARA TRABAJAR "EN PRO DE LA IGUALDAD"



Por su parte, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha celebrado el Pacto Extremeño por la Igualdad como el "punto de partida y el compromiso" de los agentes sociales y la Administración para trabajar "en pro de la igualdad".



"No vamos a cejar en el empeño en que las estrategias que marca el pacto salgan adelante con el consenso de todos y todas", ha espetado tras hacer una valoración "positiva" del pacto.



Así, ha destacado que parte del reconocimiento de la "realidad social y económica que viven las mujeres", toda vez que se trata de un documento que "plasma una imagen fiel de la mujer en el ámbito laboral, con mayores tasas de desempleo que los hombres, y en el ámbito social y familiar asumiendo mayoritariamente las tareas de los cuidados y con la mayor carga en las tareas del hogar".



Todo ello, según ha lamentado Sánchez, suponen "impedimentos" en el logro de la conciliación de la vida laboral y familiar y "repercute" en la brecha salarial del 17,54 por ciento existente en Extremadura entre hombres y mujeres.



Asimismo, ha incidido en que a nivel social y de las administrativos no hay que olvidarse de la violencia de género, un tema que debe abordarse "con urgencia" desde los gobiernos, porque "no se puede seguir asumiendo las cifras de asesinatos machistas que se están produciendo".



Igualmente, tras subrayar que "UGT es un sindicato feminista", ha defendido que a través de este acuerdo se abre la "oportunidad de cambiar algo las cosas", desde la concertación y la perspectiva de género.



"ABRE EL CAMPO A LA ESPERANZA"



En esta línea, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha destacado que el pacto suscrito este jueves "abre el campo a la esperanza" para la mitad de la población, en alusión a las féminas; y ha defendido que el mismo "debe ser la herramienta de transformación de esta sociedad dual, desigual, sexista y discriminatoria hacia las mujeres".



Con ello, ha abogado por transformar la "realidad" de desigualdad que sufre la mujer en diferentes ámbitos, a través de la dotación de más recursos públicos para acabar con las diferencias, junto al impulso del "cambio de mentalidad social y cambio de mentalidad empresarial".



Así, ha defendido la adaptación de la Ley de Igualdad de Género para que el "mapa" actual cambie, a través de una mayor dotación de recursos públicos y políticas de corresponsabilidad y de conciliación.



En la misma línea, Chacón ha apuntado que el registro salarial es una herramienta "importante" para contribuir a acabar con las brechas salariales; y ha resaltado también la necesidad de la coeducación y la educación en valores que vaya generando una sociedad "mucho más igualitaria".



La responsable de CCOO, igualmente, ha destacado el trabajo efectuado desde 2016 para alcanzar este pacto, y ha recordado algunas cifras de la desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad actual.



En esta línea, ha lamentado que según la EPA, la tasa de paro en mujeres está 10 puntos por encima de la de los hombres; así como también ha rechazado que la brecha salarial asciende a una media de más de 3.000 euros de diferencia entre mujeres y hombres y por encima de los 5.000 euros en los salarios más bajos; al tiempo que ha recordado también a las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en este año en España.



"ES UN PACTO CON MAYÚSCULAS"



De su lado, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha defendido que el suscrito este jueves "es un pacto con mayúsculas" porque es el acuerdo "más transversal y el más importante" en tanto que "obliga" a los firmantes en el trabajo de "intentar trasladarlo a la sociedad" para convencerla de que la igualdad entre mujeres y hombres "es una necesidad".



"No podemos permitir que haya personas que por razón de sexo no tengan las mismas oportunidades para sumar en el ámbito laboral, social, familiar o sea al nivel que sea", ha espetado Peinado, quien también ha resaltado que el "compromiso" del sector empresarial "está más que demostrado" en la lucha contra las diferencias de género.



También ha defendido que hay que conseguir la implementación de la "igualdad plena, inclusiva, real y efectiva" entre mujeres y hombres en la sociedad, para lo cual ha subrayado que la Creex va a proponer medidas para "corregir las diferencias".



En este punto, ha incidido en que "para mantener el estado de bienestar se necesita cada vez más personas activas, que estén cotizando y generando bienestar social", tanto hombres como mujeres sin diferenciación; y ha incidido en la importancia de acabar con la "rémora histórica, cultural, antropológica" de una mentalidad en la que sigue fallando "el subconsciente" a los varones para con las féminas.



Al respecto, ha destacado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "como hombre está siendo un líder social para dar ejemplo de lo que tenemos que hacer los hombres".



Con ello, Peinado ha subrayado el "apoyo" desde la Creex a las políticas que acaben con las diferenciaciones entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Al mismo tiempo, ha defendido que en todo caso a las empresas a veces se les está "vilipendiando" con alusiones a "ciertos tic y modus operandi" supuestamente diferenciadores y que a su juicio no llegan hasta tal punto, ha explicado.