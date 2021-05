El Ayuntamiento de Cáceres aprueba el Presupuesto de 2021

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves el Presupuesto de 2021, que asciende a 78.901.878 euros, con los votos de PSOE (9), Unidas Podemos (3) y el concejal no adscrito Teófilo Amores, que han sumado los 13 votos necesarios para sacar adelante las cuentas. El PP (7 concejales), Ciudadanos (3) y los otros dos ediles no adscritos, Francisco Alcántara y Mar Díaz, han votado en contra.



Las cuentas han sido aprobados de forma inicial y ahora se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para someterse a un plazo de exposición pública de 15 días para la presentación de alegaciones y, en caso de no registrarse ninguna, entrara en vigor transcurrido ese plazo.



El documento final ha incorporado más de 1,5 millones de euros respecto al borrador inicial que se presentó, incluyen 9 millones de euros de inversión en infraestructuras públicas. También se han consignado 8 millones de euros de un crédito bancario que se va a pedir y cuya operación también debe ser aprobada también en sesión plenaria.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha defendido las cuentas por ser "uno de los presupuestos más alto de los últimos años que abre una gran oportunidad para la ciudad". Costa ha indicado que es un presupuesto "social" que apuesta por el empleo, los barrios y por el desarrollo de la ciudad con la mejora de infraestructuras. "Se trata de crear una ciudad fuerte para poder atender todas sus necesidades...es un presupuesto realista pero valiente", ha subrayado.



Desde las filas de Unidas Podemos, Consuelo López, ha justificado su voto a favor por segundo año consecutivo a las cuentas del PSOE por "un ejercicio de responsabilidad", y porque "se apuesta por lo público para rescatar a las personas" tras la crisis derivada de la pandemia.



"Con nuestras aportaciones se refuerza la protección social y se mejoran las infraestructuras para una mejor movilidad en la ciudad", ha dicho, aunque "no es un cheque en blanco al gobierno" porque "gobernar es cambiar la realidad y eso requiere osadía... y al gobierno le falta esto para abordar los males endémicos que tiene esta ciudad", ha concluido.



El concejal no adscrito Teófilo Amores ha defendido su apoyo porque el presupuesto recoge los planteamientos que presentó en materia de atención social a la ciudadanía con un incremento de lo asignado en el IMAS para atender a la población más necesitada, así como el aumento en las inversiones para mejorar infraestructuras y generar empleo. "A mi me parece un presupuesto valiente y adecuado", ha dicho Amores.



VOTOS EN CONTRA



En la bancada que ha votado en contra, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha señalado que son unos presupuestos "falsos" que no reflejan las necesidades de los cacereños. Mateos ha reprochado la tardanza en la presentación de las cuentas y las "contradicciones" que han mantenido estos meses de "pseudonegociación". "Este presupuesto no se lo creen ni ustedes", ha recalcado, al tiempo que ha indicado que "incrementar la partida del IMAS es un fracaso" porque "la mejor política social es la creación de empleo".



"Estos presupuestos no van a solucionar los problemas de los cacereños y no generan expectativas ni ilusión en la ciudad... No van a aportar nada nuevo porque no hay ni una sola medida de apoyo a la sociedad cacereña", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que hay margen para la bajada de impuestos. Mateos ha recordado que no se ha consignado la deuda con el Sepei ni el mantenimiento del Parque del Príncipe ni el contrato del servicio de limpieza viaria que expira en junio.



La portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, ha explicado que su formación ha votado en contra porque el presupuesto no está elaborado para afrontar la situación de "excepcionalidad" que ha provocado la pandemia en el tejido empresarial. Preciados ha lamentado que el Gobierno local no ha entendido que la prioridad "ahora" no es atender a los jardines o cambiar las luces sino aumentar las ayudas directas a las pymes y autónomos a los que "hay que llevarles el mensaje de que no están solos".



Y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han votado en contra porque consideran que "hay un insuficiente esfuerzo inversor" dada la situación en la que se encuentra la ciudad tras la pandemia. Aunque no se han incluido las propuestas presentadas por los ediles, sí han aplaudido que se acuda al endeudamiento, pero han reiterado que las ayudas a pymes y autónomos son escasas y que es un presupuesto "continuista".



Tras la votación, el alcalde Luis Salaya ha tomado la palabra para defender las cuentas de su Gobierno "podrá tener espacios de mejora pero también es la respuesta que necesitaba la ciudad tras la pandemia... y representa el mayor esfuerzo en el momento más difícil de la historia más reciente para la ciudad".



"Si los grupos municipales que están representados aquí fueran un poco más libres, los presupuestos se habrían aprobado por unanimidad", ha concluido.



LAS CUENTAS



En cuanto a las cuentas de 2021, se apuesta por la obra pública para la creación de empleo y por aumentar la protección social a las personas más desfavorecidas, ya que el presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ha crecido hasta los 3,83 millones de euros. Así, los 9 millones de euros de inversión pública se destinarán a la segunda fase de Ronda de la Pizarra; la ampliación del cementerio; la peatonalización de las calles San Antón, Parras y Clavellinas; la construcción del Centro Cívico de Santa Lucía en Aldea Moret y del Centro Cívico de Cáceres el Viejo.



También se adecuarán las antiguas instalaciones de la DGT en Aldea Moret para sede de Protección Civil, y se incluye una partida de 115.000 euros para reformar la sede de la Policía Local en Aldea Moret, un proyecto incluido en los anteriores presupuestos que se recupera ahora. La construcción de la glorieta de El Junquillo, el carril bici en Avenida de la Hispanidad, una red de baños públicos y también mejoras en accesibilidad, iluminación y acerados son otras de las obras que se acometerán.



En cuanto al empleo, en 2021 se van a beneficiar más de 500 personas de los planes de empleo puestos en marcha en colaboración con la Junta y la Diputación de Cáceres. Se incrementa la partida para dinamización del comercio de 15.000 a 100.000 euros, y se refuerza el servicio de autobuses, la limpieza viaria, la señalética y la conservación de infraestructuras.



También se recoge 500.000 euros para iniciar el proceso de construcción de un pabellón ferial, y se incrementa de 60.000 a 110.000 euros la partida para promoción turística. En infraestructuras deportivas, se presenta un plan plurianual de 2,8 millones de euros para mejroar las instalaciones deportivas, mientras que el presupuesto destinado a Cultura asciende a 1,5 millones.



Del acuerdo con Unidas Podemos, se incluye una partida de 35.000 euros para reparar el cerramiento del centro infantil Mejostilla; la creación de una red de aseos públicos, y una partida de 150.000 euros para la adquisición de 3 cabinas autolavables y accesibles que se instalarán en el entorno de la Plaza Mayor, el Parque del Príncipe y en el entorno de la Ciudad Monumental.



La formación morada también había pedido el incremento del presupuesto del IMAS, así como una partida de 400.000 euros para la construcción de un carril bici a lo largo de toda la avenida de la Hispanidad, los accesos seguros a centros escolares, un impulso de la cultura, y la conexión del barrio de Montesol con el Paseo Alto.