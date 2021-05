Extremadura acogerá a once menores no acompañados llegados a Ceuta en los últimos días

Ep.



Once menores no acompañados llegados a Ceuta desde Marruecos en los últimos días serán acogidos por la Junta de Extremadura, y que quedarán bajo la tutela del sistema de protección de menores de la comunidad.



Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, quien ha informado en rueda de prensa en Mérida de los acuerdos de la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrada este pasado miércoles con motivo de la crisis de Ceuta.



En su intervención, el titular de Sanidad ha explicado que Extremadura votará a favor de los criterios de reparto planteados por el Gobierno para que las CCAA puedan acoger a estos menores, en función de la población, la renta per cápita, el paro y la contribución de la región en otras crisis de este tiempo.



Además, en esta reunión, la Junta Extremadura reclamó "un trabajo estable en dar respuesta a estos menores no acompañados", algo que según ha dicho, "no es caridad, esto es gobernar".



Vergeles ha abogado por "trabajar para compartir la responsabilidad que en este momento tiene Ceuta", ya que "el problema de Ceuta es un problema del resto de España", al igual que ocurre en otras ocasiones en Andalucía, Canarias o Murcia.



Y es que, a juicio, es necesario "interiorizar que España es la frontera sur de Europa", y por tanto los migrantes pueden entrar "por cualquiera de las regiones que están más próximas a esa frontera sur", ante lo que ha defendido que "esto no es un problema de Ceuta, como no es un problema de Andalucía o de Murcia", sino que es un problema "de Estado, y de Europa".



Vergeles ha resaltado que todavía no se ha determinado el número de menores que han llegado a Ceuta en los últimos días, pero sí ha avanzado que "hay un importante número de menores, que no están acompañados", y que según ha defendido "les tiene que proteger lo que viene regulado en la ley, y los derechos humanos".