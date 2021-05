Las primeras cerezas certificadas del Jerte llegan al mercado

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha comenzado a certificar las primeras cerezas de la variedad Navalinda, la única que tiene pedúnculo de cuantas se certifican en el Valle del Jerte.



En este sentido, la presidenta del Consejo Regulador, Clara Prieto, ha comentado que esta campaña tiene "muy buena calidad" debido a que las lluvias caídas en la zona no han afectado a la cereza y, por el contrario, han aumentado su calibre. De esta forma, se prevé certificar entre 300.000 a 350.000 kilos de Navalinda.



En relación a la situación generada por la pandemia del Covid-19 en el campo, desde la DO indican que "la recogida de cereza está muy controlada y vigilada, con protocolos de seguridad que se siguen de manera exhausta y se aplican a todos los temporeros que llegan a la zona".



En el Valle del Jerte el cultivo de las cerezas se desempeña de una manera natural, tradicional y sin aditivos, lo que consigue que las cerezas y picotas tengan "un sabor único y un altísimo contenido" en vitaminas, oligoelementos, flavonoides, etc. Tras una "cuidadosa selección" a pie de árbol, de acuerdo a un "riguroso control de calidad", sólo las mejores se identifican con el sello de la Denominación de Origen Cereza del Jerte.



Hay muchos tipos diferentes de cereza, la variedad principal en la zona del Jerte es la cereza sin rabito llamada picota que llegan a partir de la primera quincena de junio y que, con la "máxima calidad garantizada" por la contraetiqueta que siempre les acompaña, estarán en los mercados hasta la primera semana de agosto.



De hecho, según informa el Consejo Regulador en una nota de prensa, la "máxima calidad" que garantiza la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es "muy fácil" de encontrar en cualquier frutería gracias a la contraetiqueta que acompaña cada caja de cerezas y picotas procedentes del Valle del Jerte.

CONSEJO REGULADOR DE LA DOP CEREZA DEL JERTE

Cabe recordar que el Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.

Sus principales objetivos son difundir la imagen corporativa de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, así como promocionar el cultivo y la comercialización de cerezas de calidad.