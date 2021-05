Vergeles: Combinación vacunas es posible y genera muchas defensas con muy escasos efectos

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha añadido que, "con los resultados de los estudios científicos que existen al día de hoy, con la importancia que le otorgo al 'CombivacS', se nos despeja una duda, la combinación de vacunas es posible y genera muchas defensas con muy escasos y leves efectos secundarios".



Cabe destacar que los resultados preliminares del ensayo clínico 'CombivacS', puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III, han evidenciado que una dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer produce respuesta inmune fuerte y efectos secundarios de leves a moderados en personas menores de 60 años que recibieron una sola dosis de AstraZeneca.



Ante ello, Vergeles, en varios tuits recogidos por Europa Press, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Instituto de Salud Carlos III haya desarrollado un ensayo clínico con resultados "tan interesantes" como el 'CombivacS', que ha arrojado una reactogenicidad baja y una inmunogenicidad alta al combinar vacunas.



Así, ha sostenido que, para tomar la decisión de qué vacuna poner a las personas primovacunadas con AstraZeneca y que sean menores de 60 años se debe tener en cuenta los resultados preliminares del estudio 'CombivacS', entre otros estudios.

Además, matiza que "hoy viendo los resultados preliminares del estudio 'CombivacS' que el grupo independiente que evalúa el ensayo clínico del Instituto de Salud Carlos III le ha instado a presentar por lo importante de los mismos me sentía muy orgulloso de nuestro sistema de ciencia e innovación".



Según Vergeles, dicho estudio preliminar habla del "gran país" que es España, ya que con el mismo se da respuesta a una pregunta "muy importante" que es que "la combinación de vacunas es posible y tiene ventajas" mientras que otros países, ha dicho, decidieron hacer la combinación "sin ensayos previos".



También, aunque no es el resultado buscado por 'CombivacS', ha dicho, el consejero ha señalado que indirectamente demuestra lo que la Agencia Europea del Medicamento, y es que "cualquiera, sea cual sea de las vacunas aprobadas, los beneficios superan a los riesgos y son seguras".



Asimismo, ha afirmado que "el avance de la ciencia no solamente debe proporcionar resultados para la salud, debe provocar también la autonomía de los pacientes. En la Covid-19 necesitamos de más ciencia para esto, pero acabará llegando".



El consejero extremeño ha reseñado también que 'CombivacS' ha presentado sus resultados preliminares en abierto, con la explicación de sus investigadores, algo que debe generar conocimiento en la población, responder preguntas y ser, en el futuro, "autónomos para la toma de decisiones informadas en salud"



Y, Vergeles ha concluido que "el sistema sanitario en nuestro país es una gran organización de gestión del conocimiento, la participación autónoma e informada de los ciudadanos y ciudadanas, que alguna vez son pacientes, es clave para su mejora continua".