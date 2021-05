Vergeles espera que fiestas finde tengan mínimo impacto en incidencia y pide no se repitan

Ep/Rd



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha confiado en que las aglomeraciones registradas el pasado fin de semana en algunas ciudades, tras el fin del estado de alarma, tengan "el mínimo impacto posible" en la incidencia del coronavirus, pero ha pedido que "no se repitan".



Vergeles ha confiado que "este tipo de comportamientos tenga el mínimo impacto posible dentro de cinco o seis días sobre las cifras de incidencia", debido al volumen de personas que ya hay inmunizadas debido a la vacunación, así como por el control de los brotes que se está realizando.



En cualquier caso, el titular extremeño de Sanidad ha pedido, que "no se repitan" ya que "este tipo de conductas nos pone en riesgo a todos, también a los más vulnerables" y que además "complica muchísimo el proceso de vacunación" porque una persona infectada no se puede vacunar cuando le toca, y hay que retrasar la vacunación.



Vergeles ha entendido que "afortunadamente no son la mayoría" los que realizan estas fiestas, tras lo que ha reiterado su petición de "máxima prudencia" y, que "no se repitan estos acontecimientos del pasado fin de semana".