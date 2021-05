DGT pone en marcha en Extremadura una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad

La Dirección General del Tráfico (DGT) pone en marcha desde este lunes, 10 de mayo, y hasta el próximo domingo, día 16, una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad en Extremadura, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas.



En concreto, la realización de la campaña coincide con la entrada en vigor de la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación, en lo que se refiere a los límites de velocidad en zona urbana.



Así pues, esta medida, demandada por los ayuntamientos para lograr la pacificación de sus calles, está alineada con la Agenda 2030 y persigue convertir las ciudades en espacios más seguros, reduciendo el riesgo de sufrir accidente y la gravedad del mismo.



Así como la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el casco no son cuestionados, la consideración de la velocidad como factor de riesgo no ha adquirido el mismo nivel de aceptación entre los conductores, a pesar de que en el 23 por ciento de los accidentes mortales se apreció la velocidad como factor concurrente, según informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.



De igual modo, esta campaña coincide igualmente con la celebración de la VI Semana Mundial para la Seguridad Vial, que auspiciada por Naciones Unidas, se celebrará entre los días 17 y 23 de mayo del año en curso.



En esta ocasión, el lema escogido este año por Naciones Unidas se centra también en la reducción del límite de velocidad a 30 km/h en las zonas urbanas, bajo el lema "Construyendo calles para la vida" (Streets for Life #Love 30).



DATOS DE LA CAMPAÑA DEL AÑO ANTERIOR

Cabe destacar que, según recuerda la Delegación del Gobierno, en la campaña realizada en julio de 2020, se controló a un total de 8.253 vehículos tanto en carretera convencional como en autovía y travesía, de ellos, 5.336 pertenecen a la provincia de Badajoz y 2.917 a la de Cáceres.



El número total de denuncias impuestas a estos vehículos fue de 410, de las que 224 denuncias corresponden a los vehículos de la provincia de Badajoz y 186 a la de Cáceres.