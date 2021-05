Monago hace a Sánchez "único responsable de lo que pueda ocurrir" tras Estado de Alarma

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha tachado de "irresponsable" al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, por no haber aceptado el "plan B jurídico" alternativo al fin del estado de alarma por la Covid-19 que los 'populares' le vienen ofreciendo desde hace "un año", y ha advertido de que en consecuencia el socialista "es el único responsable de lo que pueda ocurrir".



Así se ha referido a imágenes de concentraciones de personas en 'botellones' durante el fin de semana una vez acabado el estado de alarma, y sobre lo cual ha incidido en que "tienen un responsable, tiene nombre y apellido y se llama Pedro Sánchez", por no haber hecho "absolutamente nada" alternativo al estado de alarma en España.



"Las imágenes que hemos visto este fin de semana tienen un responsable, tiene nombre y apellido y se llama Pedro Sánchez, mejor dicho un irresponsable porque llevamos ya un año desde el PP proponiendo un plan B jurídico, una alternativa al estado de alarma que permita controlar la pandemia sin necesidad de recurrir al estado de alarma, pero el señor Sánchez no he hecho absolutamente nada", ha señalado.



Con ello, a preguntas de los medios en rueda de prensa telemática este lunes en Mérida tras el Comité de Dirección del PP regional, Monago ha lamentado que Pedro Sánchez "está más preocupado en montar mociones de censura en Murcia, intentar hacerlo en la Comunidad de Madrid, que en gestionar la pandemia", ha dicho, y ha advertido de que el presidente del Gobierno "ahora es el único responsable de lo que pueda ocurrir" tras su "irresponsabilidad" e "improvisación".



"Nosotros desde el PP hemos propuesto estabilidad, certidumbre a la comunidad autónoma porque el estado de alarma tenía un tiempo concreto pero el virus sigue entre nosotros... pero el señor Sánchez no ha querido aceptar las propuestas que de buena fe le hemos hecho desde la oposición y ahora es el único responsable de lo que pueda ocurrir", ha declarado el líder de los 'populares' extremeños.



En esta línea, ha incidido en que "la irresponsabilidad y la improvisación trae estas cosas" (imágenes de concentraciones de personas tras el fin del estado de alarma); y ha pedido "menos recurrir al ordeno y mando y más recurrir al sentido común y al ordenamiento jurídico" como ha venido proponiendo el PP "desde hace un año", ha recalcado.



CAMBIO DE CICLO POLÍTICO EN ESPAÑA



Por otra parte, Monago ha defendido también que el "cambio de ciclo" político en España es "imparable" tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo, y con la formación 'popular' y su líder, Pablo Casado, como "única alternativa" al "sanchismo".



Así, ha indicado que "el tiempo de Sánchez ha terminado y así lo están recogiendo todas las encuestas" que "tiñen de azul todo el mapa de España y que demuestra que el cambio es imparable".



En este sentido, ha considerado que, a tenor del 4M y de las encuestas, los españoles "han comprobado que el PP es la única alternativa al 'Sanchismo' y están confirmando que el cambio es imparable y que los españoles apuestan clara y decididamente por el PP".



"El PP y Pablo Casado están preparados para gobernar cuando se pongan las urnas en unas elecciones generales", ha espetado Monago.