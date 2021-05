Cs saca 79 propuestas sobre infraestructuras, conciliación, jóvenes y ayudas discapacidad

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha logrado sacar adelante 79 propuestas de las 170 que ha presentado en la Asamblea de Extremadura, centradas en infraestructuras, conciliación, jóvenes y ayudas a la discapacidad.

A ellas, se une la consolidación de infraestructuras sanitarias de primaria en Cáceres y Badajoz, medidas paliativas de las consecuencias sanitarias de la Covid-19 en salud general y en los mayores, un pacto autonómico por la industria, el mantenimiento de la comarca tabaquera del norte de Cáceres y potenciar y ayudar al sector del cava extremeño.

Para la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Marta Pérez, las propuestas de la formación naranja "recogen el guante de lo que pide Europa y ayudan a que Extremadura sea más sostenible, abierta y atractiva, para que las empresas no cierren, los servicios no se vean mermados y los jóvenes no se vayan".

En este sentido, ha recalcado que se trata de medidas "realistas y responsables" que responden a cubrir las necesidades del pasado, del presente y del futuro de la región al tiempo que ha afirmado que si estas propuestas de resolución "tenemos la oportunidad de demostrar que esta pandemia nos ha hecho mejores y capaces de entendernos por encima de siglas y de colores".

FAMILIA, CONCILIACIÓN Y DISCAPACIDAD

La formación liberal ha conseguido aprobar una propuesta para garantizar la conciliación laboral y familiar dentro de la administración pública extremeña así como el apoyo a las familias acogedoras y que se aumenten los convenios con organizaciones de la discapacidad para programas de centros especiales de empleo.

A ellas, se une mejorar y agilizar el plan de choque integral de la dependencia, la mejora de la empleabilidad a las personas con diversidad funcional así como la mejora de la formación no formal con especial atención a las personas con diversidad funcional con la adecuación del SEXPE, "para prestar un servicio cercano y personalizado que mejore el empleo activo y efectivo de los demandantes de empleo".

Junto a estas medidas también han contado con el visto bueno aumentar e implementar aulas de alumnos con necesidades educativas especiales así como que los dispositivos tecnológicos con los que cuenta la consejería de Educación para alumnos con problemas de audición cuenten con equipos FM o bucles individuales.

AGRICULTURA

Otras de las propuestas que han sido aprobadas dentro del sector de la agricultura han sido la potenciación de la agricultura ecológica y ayudas a su comercialización en mercados internacionales, potenciar la agricultura como motor de empleo y dinamizador rural y la posible puesta en marcha de hidroaeródromos en los pantanos de la región.

Además, también ha salido adelante el desarrollo de un plan estratégico de aprovechamiento integral de los bosques incluida la extracción de resinas, el fomento de la investigación e innovación del corcho como material sostenible y desarrollar y dotar de partida presupuestaria un plan extraordinario para el reciclaje y tratamiento de residuos procedentes del uso de mascarillas y demás utilizado para la protección contra la Covid-19.

TURISMO, TRANSPORTE Y VIVIENDA

En lo que se refiere al sector del turismo, uno de los más perjudicados durante esta pandemia, la formación liberal ha sacado adelante una propuesta para la elaboración de un plan para el control de la llegada de turistas y el impulso de una ley de mecenazgo en Extremadura.

En lo relacionado con el transporte se ha aprobado el impulso a la investigación y desarrollo de la tecnología del hidrógeno como vector energético, la recuperación de los servicios ferroviarios que se han eliminado durante la pandemia y agilizar la construcción del aeródromo en la ciudad de Cáceres "si todos los permisos y la declaración de impacto ambiental son favorables".

Asimismo ha tenido luz verde la propuesta de Ciudadanos de terminar de forma definitiva la primera autovía extremeña EX A1 ejecutando el tramo entre Moraleja y la frontera portuguesa así como llevar a cabo acciones para dar a conocer a los motociclistas los tramos más peligrosos de la red de carreteras cuya titularidad sea de la Junta de Extremadura.

Sobre vivienda, la formación naranja ha conseguido que se apruebe un plan de rehabilitación de vivienda en el mundo rural con el objetivo de fijar población joven.