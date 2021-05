Unidas por Extremadura exige poner los fondos Covid al servicio de las personas

Ep

La presidenta y portavoz del Grupo Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que recabe de los colectivos sociales sus necesidades y propuestas de cara a la utilización de los fondos europeos por la Covid-19, para poner estos recursos "al servicio de los territorios y de sus gentes" como la "mejor vacuna contra el fascismo", defendiendo que Extremadura debe aprovechar la "oportunidad histórica" de los fondos Covid para impulsar un "cambio" de modelo productivo.



Para De Miguel, hay que "tener claros" los objetivos de que estos nuevos recursos que llegarán a la comunidad sirvan para crear empleo de calidad en sectores de alto valor añadido, así como para generar "oportunidades" para los jóvenes, para impulsar los servicios públicos y para fortalecer el tejido económico de pymes, autónomos y cooperativas.



De este modo, se ha pronunciado Irene de Miguel en su turno de intervención este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región, que a su juicio supone un "debate de futuro" tras estar "a punto de dejar atrás una pesadilla" como la de la pandemia de la Covid-19 que ha provocado "mucho sufrimiento" en forma de vidas y en materia social y económica, y ante el que en todo caso "hay que mirar el futuro con esperanza".



Así, tras defender que la ciudadanía "necesita recuperar la normalidad cuanto antes", ha apostado por prepararse para afrontar las consecuencias de la Covid y "ser más fuertes y más resilientes", aplicando recetas que no dejen "en la cuneta" a la población.



De Miguel, en este sentido, ha defendido que en esta crisis la salida está siendo "radicalmente diferente" a la que gestionó el PP en su momento a nivel nacional, ya que ahora se está aplicando un "escudo social" para los más necesitados e inversiones económicas "sin precedentes" que deben conllevar un "cambio" de modelo productivo como una "ventana de oportunidad" y políticas fiscales "ultra-expansivas" y reformas estructurales "importantes".



Según De Miguel, "sin justicia fiscal no hay salida para esta crisis", defendiendo el "total fortalecimiento" del Estado en favor de la ciudadanía; y ha pedido a Vara "ambición" y "valentía" para afrontar los retos de la emergencia climática, la transición energética, el envejecimiento poblacional, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la vertebración territorial.



Junto con ello, ha matizado que "si no somos audaces y más ambiciosos no sólo no saldremos de la crisis sino que aflorarán más desequilibrios", reclamando a Vara "un proyecto de región más allá del corto plazo" y que entienda que "en este momento excepcional hay que poner por delante la vida a los mercados" defendiendo una liberalización de las patentes de las vacunas.



Al mismo tiempo, De Miguel ha apostado por utilizar los fondos Covid para impulsar un "cambio de paradigma, de modelo" productivo sin "maquillaje", impidiendo que dichos recursos acaben en los bolsillos de las grandes empresas en su totalidad, recalcando que "debe haber igualdad en el acceso a los fondos".



También, ha considerado "indispensable" que, en este modelo "histórico", se haga "justicia" con los empresarios que respetan los derechos laborales, que fijan población y que tienen "compromiso" con Extremadura, defendiendo que "ese empresariado patriota es el que debería beneficiarse de los fondos europeos prioritariamente".



NUEVAS POLÍTICAS



Por otra parte, la portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado los "terribles" datos de paro que acumula la región ya desde antes de la pandemia, y que evidencian que se necesita un cambio "radical" de modelo productivo "con nuevas políticas" para evitar "perder el tren".



"Necesitamos un cambio radical y profundo. Las recetas del pasado nunca han servido y nunca van a servir", ha espetado De Miguel, apostando porque los fondos se dirijan a impulsar un nuevo modelo económico y productivo en Extremadura "socialmente sostenible y medioambientalmente viable".



En este sentido, ha pedido a Vara "construya comunidad con la gente de la comunidad" y que no se decida "todo" en los despachos, sino que se propicie la implicación y participación social en los proyectos susceptibles de acogerse a los fondos europeos por la Covid-19.



"Tenemos unas potencialidades enormes para engancharnos desde ya a la transición energética con nota", ha defendido también Irene de Miguel, quien ha rechazado el modelo "colonial" empresarial en Extremadura y ha pedido a Vara que no sea "tan sumiso con los grandes" y haga "más democrático y redistributivo" el beneficio energético entre la sociedad.



Así, ha pedido a Fernández Vara que elimine la declaración de interés general de las plantas fotovoltaicas, porque "eso está permitiendo que se estén arrancando encinas centenarias y que se pongan placas en tierras de regadíos", y que articule un plan de ordenación de dichos recursos.



"Hay que potenciar la energía renovable, por supuesto, pero de otra manera, con un orden", ha dicho, y ha apostado por diseñar un modelo que beneficie a la mayoría social extremeña y a las empresas al mismo tiempo.



DEFENSA DE LO PÚBLICO



Al mismo tiempo, la portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado "innegable" la necesidad de un Estado "fuerte, sólido" en sus políticas públicas, ya que "lo público es la única salvaguarda ante las adversidades", y en este sentido ha pedido mejores infraestructuras y condiciones laborales para los trabajadores públicos.



En este sentido, ha criticado que "no se ha terminado todavía la pandemia cuando la Junta sigue privatizando servicios sanitarios" como el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Plasencia.



Asimismo, ha apostado por una "Europa de los pueblos, abanderada de los derechos sociales", y ha apostado por "fortalecer aún más si cabe" la Eurorregión Euroace, por ejemplo, y la cooperación transfronteriza en materia de investigación.



Con ello, defiende el desarrollo de una Estrategia 2030 de la Eurorregión como la "mejor aportación" de Extremadura para la "construcción europea", añadiendo que "estos fondos deben ser la oportunidad de mirarnos a la cara y reconocernos como lo que somos, hermanos y hermanas".



De igual modo, durante su intervención, Irene de Miguel ha considerado "necesario" mejorar también las infraestructuras en Extremadura para "mejorar la cohesión". "Si no tenemos en dos o tres años unas infraestructuras en condiciones de poco nos van a servir los millones que lleguen de la Unión Europea", ha espetado.



En este punto, ha pedido a PSOE y PP ue "dejen de prometer nada que no puedan cumplir" en materia ferroviaria. "Hasta que no veamos un tren de altas prestaciones circulando por las vías extremeñas no vuelvan a hablar nada, por decencia con la ciudadanía extremeña que bastante ha sufrido ya", ha espetado.



Al mismo tiempo, ha solicitado a Fernández Vara que apueste por un modelo de transporte "accesible" con una reestructuración de los operadores en zonas rurales, y con la defensa de un tren que vertebre a Extremadura "de norte a sur y de este a oeste".