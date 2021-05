Monago ofrece a Vara gran pacto por Educación, régimen fiscal "especial" y bajar impuestos

Ep/Rd



El presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha tendido "la mano" al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, para articular un "gran" pacto regional en materia de Educación y Formación, así como para "luchar" por la dotación para la comunidad de un régimen fiscal "especial".



Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, Monago ha criticado la "falta de humildad" de Vara y que a éste "la mayoría absoluta se le ha subido a la cabeza" y que está "sin ganas" para afrontar las necesidades de la región, el 'popular' ha rechazado la "vieja receta socialista" y el "ordeno y mando" que plantea el presidente de la Junta para Extremadura, al que le ha tendido la mano para implantar un "modelo de prosperidad" en materia económica para Extremadura.



Así, ha reprochado a Vara que vaya a dejar "una deuda inmensa" a las generaciones futuras en Extremadura, y le ha pedido que piense "de verdad, con el corazón" en éstas accediendo a articular un calendario de trabajo con el PP para dotar con al menos 200 millones de euros un "gran" pacto en materia educativa y formativa como "mejor herencia".



Junto con ello, Monago ha defendido la necesidad de impulsar un plan marco de la Formación Profesional Dual en Extremadura; y un Plan Estratégico Regional para la Formación Profesional; así como de dotar de "más recursos" para adaptar la Universidad de Extremadura al "siglo XXI".



También, ha pedido a Fernández Vara "bajar los impuestos" para acabar con el "infierno fiscal" en Extremadura, abrazando "la moderación fiscal", creando un "clima amable" fiscal en la región priorizando actividades que luchen contra la despoblación y, que "luche" por un "régimen fiscal especial" para Extremadura que "cabe en el ordenamiento jurídico europeo", ante la "falta de desarrollo" de la región.



El líder del PP ha propuesto crear una autoridad fiscal independiente para la gestión "eficaz" de los fondos europeos por la Covid que llegarán a Extremadura; así como, que el 20% de esos fondos los gestionen los ayuntamientos; y ha propuesto la creación de una oficina estratégica para la recuperación económica que capte recursos para la región.



Al mismo tiempo, ha propuesto a Vara que la despoblación sea otro eje a tratar por los fondos europeos porque "hay una oportunidad con esta crisis para romper barreras" en materia de emprendimiento.

Vara parece "sin ganas"



El presidente del PP regional, a tenor de su discurso para abrir el Debate sobre el Estado de la Región, cree que Vara evidencia que no tiene "fuerzas, ganas, valentía, ilusión" para afrontar el "gran reto" que la región tiene por delante, porque su discurso "sin hilo argumental" supone "una letanía tan infinita tan llena de buenas palabras como de realidades vacías", tal y como según ha dicho hace Pedro Sánchez "apropiándose de las vacunas".



Con ello, ha pedido a Vara "arremangarse" para trabajar por el futuro de Extremadura, toda vez que "no caben excusas, vivimos en una constelación socialista en el Gobierno de España, en las diputaciones provinciales, en la Junta de Extremadura" y no se puede a su juicio, "amén de titulares", "prometer el futuro sin regalar nada".



A este respecto, Monago ha cuestionado que, detrás del modelo de Vara en Extremadura, hay "falta de libertad, paro y pobreza", además de una incapacidad de "gestionar el presente" y menos aún el futuro, a través de una estrategia de "no hacer nada" y de tener "la boca cerrada" para que "no entren moscas".



Así, el 'popular' ha exigido al presidente de la Junta que "eche una mano" a los autónomos, los hosteleros, los comerciantes, el sector agroganadero, los jóvenes y las mujeres, con medidas que no sean "arbitrarias" como hasta ahora durante la pandemia a través de un "ordeno y mando" y sin contar con la oposición, ha afirmado.



Mismo de siempre



Tras afirmar que Vara ofrece "lo mismo de siempre" con "remiendos", el 'popular' se ha ofrecido destapar sus "trucos", debido a que "la mayoría absoluta no es una licencia para huir como el calamar echando tinta" y el presidente de la Junta "nunca pudo decir que estuvo ahí" en las diferentes olas de la pandemia.

Para Monago, "Vara no ha estado al frente a la pandemia, ha estado todo el tiempo huido y nos puso un sparring al frente de la región", recordando que, cuando Extremadura tenía las cifras "más altas del planeta" en algún momento de la pandemia Fernández Vara "no estaba" ni "ha tenido un minuto para lo realmente importante" y "ha estado más tiempo con los lobbistas de la mina de Cáceres que con los sanitarios extremeños".



Al respecto, ha criticado que Vara "no ha estado en una residencia ni en una UCI en todo este tiempo" de pandemia; así como que no haya comparecido en la Asamblea desde el último Debate sobre el Estado de la Región pese a que "es presidente de los extremeños".

"Lleva un año sin subir a este atril a informar a la oposición", ha reprochado el 'popular'. "Le pagan por ser presidente y dar la cara", ha subrayado en referencia al jefe del Ejecutivo autonómico.



Según Monago, Fernández Vara es "una mala copia de Gabilondo" por una "falta de acción" ante la pandemia y por no "dar la cara" ante los extremeños y por "no haber estado a la altura" de lo que realmente necesitaba la comunidad.



El líder del PP ha reprochado al presidente extremeño que "usted se irá pronto, porque se va a ir pronto, pero nos va a dejar endeudados para la eternidad", cuestionando las "deudas" que tiene Extremadura y que haya tratado a su juicio de "estrellar el autobús", para evitar hablar de las necesidades de la comunidad y de mantener una actitud de "no abrir boca" para que no le entren "moscas".



Monago ha asedgurado que "usted aquí vino ayer a estrellar el autobús como decían los Simpson", criticando que Vara mantiene la "boca cerrada" ante los problemas reales de Extremadura y "no ha dado soluciones" más allá de "trucos, explosiones, tinta de calamar y libélula".