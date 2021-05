Vara anuncia una inversión privada de 6.594 millones de euros en próximos 4 años

Así, lo ha señalado el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante su intervención en el Debate de Orientación Política de la Junta, esta tarde, en la Asamblea de Extremadura, en la que ha denominado "parte de las personas, de los ciudadanos, sobre todo de las que empiezan sus proyectos de vida".

Fernández Vara ha señalado que "decíamos anteriormente que el trabajo era la principal necesidad de los jóvenes, junto a la vivienda, pero no solo de jóvenes, también lo es del resto de la sociedad", añadiendo que "para que no haya extremeños que no se tengan que marchar hace falta más empleo y más empleo de calidad".

En este sentido, ha recalcado que es "necesario que a los empresarios extremeños les vaya bien. Para que su crecimiento genere riquezas, ingresos fiscales y empleo. Si a las empresas y a los autónomos de Extremadura les va bien, le irá bien a Extremadura".

A este respecto, ha reconocido que "se hace necesario que nuestras empresas ganen dimensión y que vengan nuevas empresas con nuevos proyectos.Sueño con una Extremadura que necesite mano de obra, que necesite que otros vengan de fuera para cubrir empleos vacantes".

Para Fernández Vara, "éso no es una vana ilusión. Es una realidad posible si somos capaces de aprovechar los cambios de paradigmas que se están produciendo en el mundo", asegurando que "tenemos leyes que son hoy de las más avanzadas de nuestro país, la LAMA y la LOTUS son seguidas con atención en muchos servicios deplanificación públicos y privados".

Según el Presidente Extremeño, "Extremadura es hoy una gran oportunidad para los extremeños. Y para los que aquí inviertan. Tenemos territorio, sol y agua, los recursos naturales del Siglo XXI. Tenemos suelo industrial disponible, tenemos potencia eléctrica fruto de un trabajo de planificación en los últimos años y meses, tenemos conectividad, tenemos vivienda a precios más razonables, tenemos seguridad ciudadana, estabilidad política, tenemos comunicaciones por carretera y muy pronto por tren tanto para usuarios como para mercancías, tenemos una UNIVERSIDAD de Extremadura que nos da el salto de calidad necesario para responder a los requerimientos empresariales, tenemos una Formación Profesional al alza".

De esta forma, ha añadido que "de mis contactos con muchos empresarios puedo decir que no vienen buscando ayudas económicas sino tiempos de respuesta en los permisos y trabajadores formados", reiterando la necesidad de que "pasemos del “EN EXTREMADURA... sí hombre” al “EN EXTREMADURA, pues CLARO".

Tras ello, Fernández ha anunicado "los PROYECTOS que en estos momentos se encuentran en distintas fases de desarrollo y ejecución como mejor prueba de que lo mejor para esta tierra está por llegar y va a llegar pronto", explicando "la situación actual de la INVERSIÓN PRIVADA en Proyectos para la región, en los que estamos trabajando".

OCHO BLOQUES DE PROYECTOS PRIVADOS PARA EXTREMADURA: 6.594 millones de inversión y 20.000 empleos

-Hay un primer bloque de 40 proyectos por encima de los 5 M €, con una inversión total de 1.600 M €, en distintas fases una vez iniciadas las conversaciones y los trámites con los distintos organismos de la Junta de Extremadura.

Entre estos proyectos se encuentran:

-La planta azucarera cuyas negociaciones se han retomado y están cercanas a una decisión definitiva

-Centros Logísticos de Empresas en diferentes lugares de la región

-Fábrica de componentes modulares-Fábricas de Cátodos y de Celdas de Baterías-Fábrica de guantes de nitrilo

-Fábrica de componentes electrónicos

-Fabricación comida Gourmet

-Fabricación de granza de polietileno

-Fabricación de PET-Fabricación de módulos solares flexibles-Fabricación de probióticos

-Fabricación de motores industriales

-Campings de grandes dimensiones-Hospitales Privados

-Fabricación de virutas

-Fabricación de locomotoras

Igualmente, les comunico que a lo largo del último año se ha venido trabajando con el Proyecto ELYSIUM CASTILBLANCO, para resolver el pasado mes de diciembre la calificación del Proyecto como Gran Instalación de Ocio y evacuar el documento de alcance ambiental.

Adaptados esos trámites preliminares el próximo 30 de junio finaliza el plazo para que la promotora presente el Proyecto de Plan de Ordenación Territorial de Gran Instalación de Ocio y los trámites complementarios para la conclusión técnica que haga viable ambientalmente el proyecto

.Hay un segundo bloque que lo conforman 31 proyectos con inversiones superiores a 1,2 M €y un total de 161,5 M €.

Entre ellos destacan:

-6 Proyectos de Hoteles nuevos y ampliaciones

-5 Proyectos de fabricación de perfiles de aluminio

-2 Proyectos vinculados a fabricación de torretas eléctricas y trasformadores

-2 Proyectos de fabricación de motores

-2 Proyectos de embalajes y reciclaje PET

-3 Proyectos de productos de limpieza

-1 Proyecto de fabricación de extractos vegetales-2 Proyectos de alimentación

-1 Proyecto de fabricación de productos del corcho

-1 Proyecto de fabricación de planchas

Hay un tercer bloque de 183 proyectos, con inversiones superiores a 500.000 € hasta 1.200.000 €, que suman una inversión de 170 M €.

Hay un cuarto bloque de 150 M €,correspondiente a los proyectos que se están ejecutando y lo harán hasta 2022, correspondientes a los Grupos de Acción Local.

Hay un quinto bloque de inversiones con 127 expedientes, correspondientes a la Industria Agroalimentariacon una inversión total de 80,3 M €, entre los que destacan:

-20 M € Complejo Ibérico de Extremadura

-4,7 M € Consorcio Oleícola Extremeño

-4,3 M € Grupo Inversor Ecológico

Hay un sexto bloque relacionado con los proyectos de fábricas de biocombustibles sólidos, alguna recién terminada, con una inversión de 7 M € ya aprobados, y otros 15 M € en revisión.

Hay un séptimo bloque que tiene que ver con el despliegue de Energías Renovables en Extremadura.

Y contamos con varios proyectos singulares vinculados a la producción sintética de minerales (sin mineral), a un Polígono Eco-Industrial CC Green, y a la puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético con una inversión de 70 M €, en Cáceres, que está en desarrollo.

Y que será un centro Nacional de Excelencia en investigación e implementación de tecnologías de almacenamiento que ayuda a la gestionabilidad de las energías verdes.

Hay un octavo bloque de inversión en regadíos que incluye a Tierra de Barros, comunidades de regantes y zonas regables por una inversión total de 341 M €.

Todo esto significa señorías que en los próximos cuatro años se van a invertir en Extremadura de INVERSIÓN PRIVADA la cuantía de 6.594 M €.

Ello contribuirá de manera determinante a la consecución de los 20.000 empleos nuevos, muchos de ellos cualificados que permitan retener y atraer el talento del que tantas veces hemos hablado.

La Ley LINCE, La Ley LAMA y la Ley LOTUS fueron normas que sirvieron objetivamente a la simplificación administrativa y con ella al desarrollo de proyectos generadores de empleo y de riquezas.

El Presidente de la Junta ha añadido que "damos un nuevo paso al frente y les anuncio que en las próximas semanas aprobaremos un nuevo Decreto Ley de Medidas de Simplificación Administrativa que contendrá los siguientes cambios y transformaciones y con ellas Extremadura se situará a la vanguardia de la simplificación administrativa en España".

NORMATIVA PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, la Junta de Extremadura ha adoptado numerosas medidas de simplificación en sus correspondientes ámbitos de intervención con el objetivo de flexibilizar, agilizar y mejorar los tiempos de respuesta que demanda la ciudadanía

La Administración debe estar a la altura de la demanda ciudadana, y por ello, debe fortalecer la cultura de asistencia, simplificación y eliminación de cargas a la ciudadanía y empresas en sus interacciones, acorde a los tiempos, primando el acceso a los servicios públicos sobre el control, sin merma de las máximas garantías legales.

Un proyecto global que aborde medidas normativas, ejecutivas, de impulso o de cualquier otra índole en materia de simplificación administrativa y reducción de cargas, distinguiendo fundamentalmente tres ámbitos de actuación: un ámbito administrativo de carácter general con medidas transversales y de fuerte incidencia en la relación administración-ciudadano-empresa; un ámbito de gestión económico-presupuestaria y de subvenciones con medidas concretas y de inmediata ejecución; y un ámbito de contratación del sector público con medidas relevantes para las pequeñas y medianas empresas.