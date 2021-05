El Festival de Cine Español de Cáceres celebra una edición reducida del 12 al 22 de mayo

Ep.

El Festival de Cine Español de Cáceres, que celebra su vigésimo octava edición del 12 al 22 de mayo, llega dos meses más tarde de su fecha habitual en un formato reducido con menos actividades y proyecciones de miércoles a sábados. La cartelera está compuesta por ocho películas españolas producidas en 2020, muchas de las cuales no han podido pasar por las salas debido al cierre de la actividad cultural decretado por la pandemia.



El certamen, organizado por la Fundación Rebross, fue la última cita cultural de la ciudad una semana antes de que se decretara el estado de alarma a mediados de marzo del año pasado y ahora, aunque con algunas vicisitudes, ha salvado la edición de 2021 que premiará a la actriz Marisa Paredes con el San Pancracio de Honor, que se entregará junto al resto de galardonados en una gala el sábado 22 de mayo en el Gran Teatro de la capital cacereña.



Pero la sección oficial de proyecciones comenzará el miércoles 12 de mayo con 'Adú', de Salvador Calvo, y se cerrará con 'Hasta el cielo', de Daniel Calparsoro, el día 22. El cine dirigido por mujeres estará representado por 'Invisibles' de Gracia Querejeta, 'Nieva en Benidorm' de Isabel Coixet, y la multipremiada 'Las niñas', de Pilar Palomero. 'Un mundo normal', de Achero Mañas, 'Uno para todos' de David Ilundain y 'Ane' de David P. Sañudo, completan la programación oficial.



Los detalles del certamen se han presentado este miércoles con la presencia de la directora general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García; el diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande; el alcalde cacereño, Luis Salaya, y el director del festival, Paco Rebollo.



Rebollo ha explicado que, a pesar de las dificultades que conlleva organizar este año el festival en plena pandemia y con las restricciones sanitarias, se ha decidido sacarlo adelante para impulsar el regreso de los espectadores a las salas de cine que han estado mucho tiempo cerradas. "Yo he ido al cine algunos días y estaba solo", ha dicho el director que ha incidido en que el certamen debe servir para promocionar el cine y hacer que la gente vuelva a congeniar con la gran pantalla.



En la misma línea, la directora general ha recordado que las salas de cine en la región están abiertas y que, cumpliendo las restricciones, se puede acudir al cine. Además, ha valorado que el festival de Cáceres es "una oportunidad para ver aquellas películas que no han podido estrenarse" en la gran pantalla debido a la pandemia.



Tanto el diputado provincial como el alcalde cacereño también han coincidido en resaltar la importancia de la industria cinematográfica y el valor que el cine tiene como herramienta para transportar historias y conectar con el público.



Con todas estas circunstancias, el 28 Festival de Cine Español de Cáceres ha adaptado su programación a la situación sanitaria y ofrecerá ocho películas que corresponden a la mejor producción de cine español de 2020, también reducida por la crisis del coronavirus, lo que llevó a retrasar excepcionalmente el festival cacereño de su fecha habitual en el mes de marzo a este mes de mayo.



También las sesiones, dieciséis en total, se han adaptado a los horarios del cine, por lo que se ofrecerán dos diarias, a las 17,30 y a las 20,00 horas, de miércoles a sábados, aunque el horario de la segunda sesión podría modificarse en función de las medidas sanitarias que se vayan decretando para controlar la propagación del virus. El aforo en la sala también será el estipulado por las autoridades en cada momento.



La película 'Adú', de Salvador Cano, con tres premios Goya, abrirá el miércoles 12 la Sección Oficial. Continuará con 'Un mundo normal' de Achero Mañas (jueves, 13), 'Uno para todos' de David Ilundain (viernes, 14) y 'Ane' de David P. Sañudo, premiada con tres Goya (sábado, 15 de mayo), configuran el cartel de la primera semana de proyecciones.



La segunda semana dará protagonismo al cine dirigido por mujeres con 'Invisibles', que Gracia Querejeta rodó íntegramente en el Parque del Príncipe de Cáceres y que se podrá ver el miércoles 19 de mayo; 'Nieva en Benidorm' de Isabel Coixet (jueves, 20 de mayo) y 'Las niñas' de Pilar Palomero, galardonada con cuatro Goya (viernes, 21 de mayo). El sábado 22 de mayo, 'Hasta el cielo', de Daniel Calparsoro, cerrará la Sección Oficial.



La entrada-donativo para ver las películas será de 5 euros para público en general y de 4 euros con carné universitario. Además, como en ediciones anteriores, los espectadores podrán participar en el sorteo de una cena para dos en el restaurante Atrio de dos estrellas Michelín y otras dos cenas en el gastrobar Mastropiero.



GASTRONOMÍA, MÚSICA Y PREMIOS



Además de la Sección Oficial, el festival celebrará dos de sus principales actividades solidarias y más populares: las Jornadas de Turismo Gastronómica Platodecine y la Gala de los Premios San Pancracio de Cine con la que se clausurará la programación de 2021.



El sábado 15 de mayo se celebrará la décimo cuarta edición de las Jornadas de Turismo Gastronómico Platodecine en la terraza del restaurante El Mirador de Galarza. La actividad volverá a ser un encuentro gastronómico y solidario en torno al vino, con la presencia de las bodegas más relevantes del panorama vitivinícola extremeño que presentarán sus últimas referencias, y los productos de la región. El donativo será de 60 euros por comensal.



También el sábado se celebrará la cuarta edición del Concierto Solidario Sonora Original con la colaboración especial y desinteresada de los grupos participantes: Smile, Hombre Tigre, Kaplan, Raquel Morato, The Ruffos y Senior Viniagre dj Preludes, además de la Sala Boogaloo organizadora de la cita musical.



El concierto tendrá lugar en el auditorio del Parque del Príncipe a partir de las 19,00 horas, con aforo limitado y medidas sanitarias frente al covid. El donativo es de 10 euros y los que lo deseen pueden colaborar comprado una localidad en fila cero.



Lo que no se ha podido mantener debido a la situación sanitaria son las proyecciones para los estudiantes que se realizaban en horario matinal y que, cada año, acercaban a más de 5.000 jóvenes de varios institutos.



MARISA PAREDES, PREMIO DE HONOR



La edición número 28 del Festival de Cine Español se clausurará el sábado 22 de mayo con la ceremonia benéfica de los Premios San Pancracio de Cine 2021 en el Gran Teatro de Cáceres. Estos premios reconocen el trabajo de intérpretes, directores y otros profesionales del cine en el último año en diferentes categorías.



El único nombre que se ha desvelado hasta ahora es el de la actriz Marisa Paredes, que recibirá este año el Premio San Pancracio de Honor por su trayectoria, quien ya ha confirmado su asistencia a la ceremonia de entrega en Cáceres. El palmarés completo se dará a conocer próximamente.



Marisa Paredes lleva toda la vida dedicada a la interpretación. Debutó a los 14 años en el cine aunque fueron sus intervenciones en las películas de Pedro Almodóvar (Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Hable con ella, La piel que habito) las que la catapultaron al reconocimiento internacional.



Precisamente a Marisa Paredes dedica su entrevista central el número 303 de la revista de cine Versión Original (VO), que hace un repaso a las mejores producciones españolas estrenadas en 2020. La revista, que edita la Fundación Rebross, se convierte así en la publicación oficial del 28 Festival de Cine Español de Cáceres.



Cabe recordar el carácter solidario de este certamen, cuya organización donó el año pasado, 9.000 euros al programa Apoyo a la Infancia en España de la Fundación Ayuda en Acción. Los beneficios de la edición de 2021 se destinarán igualmente a ayudar a familias en riesgos de exclusión social.