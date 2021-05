CCOO espera del Debate sobre el Estado de la Región capacidad política sobre fondos Covid

Ep

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, confía en que se aproveche la posibilidad que la financiación "extraordinaria" que supondrán los fondos de recuperación por la Covid-19, "sobre todo", para fortalecer las infraestructuras en Extremadura; y ha considerado al mismo tiempo "imprescindible" también propiciar una mayor industrialización de la comunidad, para con ello "mejorar las condiciones de vida" de los trabajadores en la región.



"Es el momento de salir. Esto es el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial... Hay que saberlo aprovechar", ha dicho, y ha confiado en la capacidad política a nivel estatal y de la comunidad para "garantizar" que los destinatarios de esos fondos de recuperación sean realmente los que deben ser, en alusión a los ciudadanos, con un carácter "mucho más social", y "no las grandes empresas que en definitiva buscan el interés particular".



"Después de esta crisis tan grande, tan aguda, que estamos teniendo tanto sanitaria como social" es el "momento" de aplicar un carácter "mucho más social" en el destino de los fondos, ha defendido Encarna Chacón a preguntas de los medios con motivo de su asistencia al III Congreso de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Extremadura, que se celebra este martes en Mérida.



Así, en cuanto al Debate sobre el Estado de la Región, Chacón espera que del mismo se vislumbre que se vayan consolidando políticas porque "es una oportunidad" para la región, para España y para Europa los fondos de recuperación por la Covid-19 que van a llegar.



En la misma línea, ha considerado "fundamental" que esos recursos generen empleo de calidad y estable como algo "necesario", garantizando al mismo tiempo los sistemas de protección.



Con ello, ha considerado que los fondos de recuperación en Extremadura, una región con "carencias", van a suponer un "impulso" a las infraestructuras y para el desarrollo de las redes "precarias" actuales en ferrocarril y transporte; y ha confiado en que dichos recursos sirvan también para generar "políticas de igualdad".



INDUSTRIA DEL LITIO



Por otra parte, preguntada por los medios sobre la industrialización basada en la extracción del litio en la región, Encarna Chacón ha indicado que CCOO en Extremadura viene defendiendo "desde hace muchísimo tiempo" que "lo fundamental es la salud", ya que "sin salud no puede haber empleo de calidad y sin salud no hay economía".



Así, salvaguardando ese principio "básico" y "fundamental" de los trabajadores y de los ciudadanos en general, ha añadido que los proyectos de litio como cualquier otro de carácter industrial tienen que estar "en manos" de expertos de cara a la aceptación o no de permisos y de la determinación de "si realmente es accesible la extracción de mina abierta en una ciudad donde a 800 metros hay población urbana". "Eso lo tendrán que decir los expertos en Medio Ambiente", ha resaltado.



Al respecto, ha añadido que si se determina finalmente la concesión de las autorizaciones pertinentes, CCOO lo que plantea es que "parte de la cadena de valor tiene que quedar" en Extremadura. "Lo que no serviría es que nos trataría como a cualquier país injustamente como ha venido pasando en África donde ha habido extracciones y luego el enriquecimiento ha llegado a otros sitios", ha subrayado.



En este sentido, Encarna Chacón ha señalado que si finalmente se autoriza la extracción de litio en Extremadura, algo que tal y como ha reiterado "está en manos de los expertos, que serán los que determinen si eso es viable o no", en tanto que a su juicio "hay que priorizar la salud", CCOO va a mantenerse "en la pelea para que esa cadena de valor también pueda estar en Extremadura desarrollando puestos de trabajo de calidad, que es lo que realmente necesita esta región, no precariedad en el empleo que es lo que tenemos en este momento".