PP alerta: Mercado laboral extremeño "sigue en la UCI" y ante ello "no hay hoja de ruta"

El PP de Extremadura ha alertado de que el mercado laboral extremeño "sigue en la UCI" tras los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2021, que ha calificado de "muy preocupantes", y ante los que "no hay una hoja de ruta para frenar la sangría".



Así lo ha destacado el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, en rueda de prensa este jueves en Mérida tras conocer los datos de la EPA que señalan que el paro ha subido en Extremadura en 1.900 personas en el primer trimestre de 2021, un 1,81 por ciento más que en el trimestre anterior, hasta alcanzar los 106.000 desempleados en la región.



Una situación ante la que "los extremeños nos dicen que no ven una respuesta clara y cómo se le va a dar la vuelta a esta situación", ha resaltado Cienfuegos, quien ha señalado que la EPA del primer trimestre de 2021 se "resume en más paro, menos activos y menos ocupación".



Para Cienfuegos, "es inconcebible" que en Extremadura el paro haya aumentado en 1.900 personas, mientras que en España se hayan registrado 65.800 parados menos, tras lo que ha lamentado que "no puede ser que las mujeres extremeñas vuelvan a ser las mayores damnificadas en esta crisis, con un 27 por ciento de paro, 9 punto más que la media nacional", ha dicho.



Además "no nos podemos sorprender si después nuestros jóvenes se van", ya que en Extremadura el paro juvenil alcanza el 56 por ciento, ha alertado Cienfuegos, tras lo que ha lamentado que la región sigue "en el podium, que debería avergonzar a la Junta de Extremadura".



Ante esta situación, el portavoz del Empleo del Grupo Popular ha avanzado que la próxima semana, en el Debate sobre el Estado de la Región, expondrán "la situación que viven los extremeños", y el PP presentará "propuestas e ideas para darle un vuelco a la situación, y sobre todo a las políticas activas que están llevando a cabo del PSOE".