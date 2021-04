Vara: Autocrítica para entender por qué quienes "no son de la extrema derecha" votan a Vox

Ep/Rd

Así, lo ha señalado el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recordando que Vox aspira a gobernar en la Comunidad de Madrid, en parte con los votos de personas que "no son de la extrema derecha de toda la vida".



En este sentido, ha matizado que "no nos engañemos, hay gente que nos vota a nosotros que hay elecciones en las que vota a Vox", estimando que ésto es algo que requiere hacer "autocrítica", algo que echa en falta "de manera evidente en la política española".



Para Fernándezz Vara, a la vista de lo que está ocurriendo en las elecciones en la Comunidad de Madrid, el centro derecha, que es el "otro proyecto que debería estar preparado ahora para gobernar", para ser "alternativa", es el que "está sustentado y compitiendo ideológicamente" con Vox, que es quien en España representa un fenómeno que está afectando a otros muchos países.



Así, se ha referido a figuras políticas como Trump o Bolsonaro, que Vara define como "la unión de dos modelos, uno representado por la extrema derecha tradicional y otro el movimiento antisistema donde la gente "no vota a favor, sino que vota en contra: ¿quién puede hacer más daño? A ese es al que voto", ha asegurado.



Y esto es algo que hay que combatir, ha dicho, pero "con la palabra, con ideas y con la verdad", en los parlamentos y en los debates públicos, y si bien ha mostrado nuevamente su solidaridad con quienes han recibido amenazas, en alusión a Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que "no es partidario" de abandonar los debates.



"Esto no se combate creyéndose que esto se resuelve con el aislamiento, se combate con las ideas", y entre ellas, ha defendido la recuperación de la condición de "ciudadano", fruto de la Revolución Francesa y que lleva implícito el reconocimiento de derechos y obligaciones, en detrimento del "individuo".



Y esto, ha señalado, en alusión a las victorias electorales de Trump o Bolsonaro, "no son un accidente", no son, ha añadido, un "paréntesis", sino que "hace muchos años que se viene trabajando para intentar reconvertir de nuevo al ciudadano en individuo".



"No simplifiquemos, no creamos que el voto de Vox es solamente de la gente de extrema derecha de toda la vida", ha remarcado, al tiempo que ha reflexionado sobre qué ha ocurrido para que "esa gente se sientan ajenos al sistema y quieran hacerlo saltar por los aires".



Asimismo, se ha referido a la polarización de la política española, que se encuentra rota "en dos bloques", y donde "no hay espacios para la moderación", sin "tráfico" entre uno y otro.



Concretamente, se ha mostrado partidario de alcanzar "una nueva fraternidad", y ha criticado a quienes utilizan la libertad para atacar a terceros: "nunca se puede utilizar la libertad contra otros, porque entonces no es libertad es otra cosa".



MEMORIA DEMOCRÁTICA



Una cuestión que considera que da sentido al PSOE y a sus 140 años de historia, especialmente aquellos que lograron "que hoy nosotros estemos aquí, aquellos que nadie todavía sabe dónde están, y que murieron por defender las cosas que hoy estoy defendiendo aquí".



Así se ha referido a los represaliados durante la guerra civil y el franquismo, cuyos restos esperan a ser rescatados de fosas comunes. Unas palabras que ha pronunciando en la inauguración de las VI Jornadas Regionales de Memoria Democrática que se celebran este sábado en Mérida.



Sobre este asunto, ha indicado que el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática "es una realidad" con la creación del instituto regional y trabajando para que sea una "ley transversal".



Además, ha destacado el "fundamental papel de la educación para contar la historia como fue y no como nos la han contado para luchar así contra una falsa memoria de relato falso que nos han explicado durante muchos años.



La ponencia inaugural ha corrido por cuenta de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, exsecretario general del PSOE extremeño y expresidente de la Junta, con una conferencia titulada ponencia titulada 'Pablo Iglesias y su tiempo', dedicada al fundador del partido.



Durante su intervención, ha coincidido con Vara en que "a la extrema derecha se le combate no diciendo lo mismo que ellos. Hay que hablar con ellos, pero no como ellos, ganarles dialécticamente la batalla".



En la inauguración, se ha rendido un recuerdo a la que fue presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, recientemente fallecida; y, ha participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, hablando sobre las políticas llevadas a cabo desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, entre las que se encuentran la salida del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.



Asimismo, el portavoz de Memoria Democrática del PSOE en el Congreso, el extremeño Valentín García, ha explicado la futura Ley de Memoria Democrática, que entrará en las Cortes posiblemente en el mes de mayo e introducirá novedades respecto a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.



También, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha tratado la 'Memoria y educación', centrada en la formación de los jóvenes y de los profesores en los valores democráticos.

Por su parte, el historiador Ángel Olmedo, que ha participado en campos de trabajo con jóvenes, se ha referido a su experiencia y el responsable de Juventudes Socialistas en la provincia de Badajoz, Enrique Martos, ha ofrecido su visión sobre la importancia que le dan los jóvenes a la memoria histórica.



Y, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha hablado acerca de la importancia que tuvieron las mujeres en el golpe de Estado del 23-F.